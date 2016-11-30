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Spor

San Antonio Spurs evinde kayıp

San Antonio Spurs sahasında oynadığı Orlando Magic'e 95-83 mağlup oldu

30 Kasım 2016 13:15

San Antonio Spurs Orlando Magic'e 95-83 mağlup olurken, Spurs bu sezon evinde oynadığı 8. maçta 4. yenilgisini aldı.

NBA'de normal sezon heyecanına 6 karşılaşma ile devam edildi. Los Angeles Clippers, Barclays Center'da karşılaştığı Brooklyn Nets'e 127-122'e iki uzatma sonunda mağlup oldu.

Clippers'ta Chris Paul'un 26 sayı, 13 asist ve 10 asistle triple double yaptığı maçta DeAndre Jordan 21 sayı, 23 ribaund, JJ Redick 18 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Brooklyn'de ise Sean Kilpatrick 38 sayı, 14 ribaund, Brook Lopez 27 sayı, 8 ribaund ile mücadele etti.

 

Spurs evinde eriyor

 

San Antonio Spurs sahasında oynadığı Orlando Magic'e 95-83 mağlup oldu. Spurs böylece bu sezon evinde oynadığı 8. maçta 4. yenilgisini aldı.

San Antonio Spurs'te Kawhi Leonard 21 sayı, 2 ribaund, LaMarcus Aldridge 16 sayı ve Manu Ginobili 13 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.

Orlando'da ise Serge Ibaka 18 sayı, 7 ribaund, Evan Fournier 13 sayı, 7 asist ve Nicola Vucevic 12 sayı, 10 ribaund ile galibiyete katkıda bulundu.

 

NBA'de günün sonuçları 

 

Charlotte Hornets: 89 - Detroit Pistons: 112
Brooklyn Nets: 127 - Los Angeles Clippers: 122
Milwaukee Bucks: 118 - Cleveland Cavaliers: 101
New Orleans Pelicans: 105 - Los Angeles Lakers: 88
San Antonio Spurs: 83 - Orlando Magic: 95
Utah Jazz: 120 - Houston Rockets: 101.

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