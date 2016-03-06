San Antonio Spurs evinde 30'da 30 yaptı!

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings'i 104-94 yenen San Antonio Spurs, kendi evinde oynadığı 30 maçtan da galip ayrıldı.

CNN Türk'ün haberine göre, NBA'de gece 8 maç oynandı. Golden State Warriors'tan sonra ligin en iyi 2. galibiyet yüzdesine sahip San Antonio Spurs, ilk 5'inden LaMarcus Aldridge, Tim Duncan ve Danny Green'in forma giymediği karşılaşmada Sacramento Kings'i 104-94 yendi.

Bu sezon evinde oynadığı 30. maçı da kazanan Spurs'ü, 25 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle oynayan Kawhi Leonard ve kenardan oyuna girerek 22 sayı kaydeden Emanuel Ginobili sürükledi. Üst üste 8'inci, toplamda 53'üncü galibiyetini alan Spurs ayrıca kulüp tarihinin ilk 62 maçtaki en iyi performansını sergiledi.

Kings'in all-star forveti DeMarcus Cousins, 31 sayı ve 9 ribauntla sahanın en skoreri oldu.

Milli basketbolcu Ömer Aşık, takımı New Orleans Pelicans'ın Utah Jazz'a 106-94 yenildiği mücadeleyi, 4 sayı ve 6 ribauntla tamamladı.

Bullslu Butler 11 maç sonra sahada

Chicago Bulls, sol dizindeki sakatlık nedeniyle 11 maç kaçıran all-star gardı Jimmy Butler'ın 24 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist ürettiği Houston Rockets karşılaşmasını 108-100 kazandı.

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren ev sahibi Bulls'ta Pau Gasol 28 sayı, 17 ribaunt, 6 asist ve Derrick Rose 17 sayı, 9 asistle oynadı.

Rockets'ta James Harden'ın 36 sayı, 8 asist, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Cavaliers, Celtics karşısında topu paylaştı

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, 8 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği karşılaşmada, konuk ettiği Boston Celtics'i 120-103 mağlup etti.

Peş peşe 3. maçını kazanan Cavaliers'ta LeBron James 28 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 20 sayı ve Iman Shumpert 12 sayı, 16 ribauntla mücadele etti.

Celtics cephesinde Isaiah Thomas'ın 27 sayı ve Jared Sullinger'ın 17 sayı, 13 ribauntluk gayreti mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 120-103

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 94-106

New York Knicks-Detroit Pistons: 102-89

Washington Wizards-Indiana Pacers: 99-100

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 132-118

Chicago Bulls-Houston Rockets: 108-100

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 104-94

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 97-107