Defne Samyeli'den hakkındaki iddialara yanıt

Eski Türkiye güzeli ve spiker Defne Samyeli, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Ortaya çıkacağı ileri sürülen bazı kasetler için adı öne sürülen isimlerden Samyeli, iddaları yalanladı ve "Çok öfkeliyim, çok üzüntülüyüm. Sosyal medyada kişilik haklarım ayaklar altına alındı. Beni ailemi, çocuklarımı çok rencide eden iddialar ortaya atıldı" dedi.

İlgili iddiaların "Özel bir yöntemle, özellikle yayıldığını fark ettiklerini" söyleyen Samyeli, "Tabii ki mesnetsiz iddialar. İçeriğine girmek dahi istemiyorum. Kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Bir gündem değiştirme çabası olabilir" ifadesini kullandı.

Samyeli, Twitter'da bazı hesaplardan paylaşılan iddialar üzerine saat 21.00’de bir dizi tweet atarak "iddiaların asılsız olduğunu" ve "bu iddiayı yayanlar hakkında hukuki işlem başlattığını" duyurdu. Nişanlısı Emre Alkin de bu tweet’leri kendi takipçileriyle paylaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Defne Samyeli, CNN Türk'te Mesut Yar'ın sunduğu "Burada Laf Çok" programına katıldı ve konu hakkında özetle şunları söyledi:

*Çok öfkeliyim, çok üzüntülüyüm. Sosyal medyada kişilik haklarım ayaklar altına alındı. Beni ailemi, çocuklarımı çok rencide eden iddialar ortaya atıldı.

*Bunların özel bir yöntemle özellikle yayıldığını fark ettik.

*Tabii ki mesnetsiz iddialar. İçeriğine girmek dahi istemiyorum. Kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Bir gündem değiştirme çabası olabilir.

*Bilim suçları kapsamında yarından itibaren 'iddia ediliyor' diye yayanlar hakkında dahi dava açıyorum. Kimsenin beni rencide etmeye çocuklarımı ağlatmaya hakkı yok. Her şerden bir hayır çıktığını da düşünüyorum.

TÜİK ile davalık olmuştu

Defne Samyeli geçtiğimiz aylarda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile davalık olduğunda gündeme gelmişti. TÜİK anketine yardım edemeyeceğini söylediği için 923 lira para cezası kesilen ünlü spiker, "Evimize gelen misafire ne ikram ettik, bize maliyeti ne, nereden ne aldım ne kadar aldım tarzı birçok soru vardı. Umumi tuvalete giderken ne kadar para harcadığımız bile soruluyordu" demişti.

Dinlemenin isimler arasındaydI

Samyeli’nin ismi, Selam Terör Örgütü soruşturması kapsamında dinlendiği iddia edilen binlerce kişilik listede de geçmişti.

Defne Samyeli kimdir?

Türkiye Defne Samyeli’ni, 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olduğunda tanıdı. Kanal D ve Show TV’de uzun yıllar haber spikerliği yapan, atv ve a Haber’e programlar hazırlayan Samyeli (42), mimar Eren Talu ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Son olarak Milliyet’te bir süre Pazar röportajları yapan Samyeli, Emre Alkin ile nişanlanmıştı.