Samuel L. Jackson, ABD seçimlerinde oy kullananlara 15 farklı dilde küfür etmeyi öğretecek

T24 Dış Haberler

Ünlü aktör Samuel L. Jackson, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlere katılımı artırmak için farklı bir yönteme başvurdu.

Jackson, Headcount internet sitesi üzerinden 2 bin 500 kişi seçim kaydı yaptırırsa 15 farklı dilde küfür etmeyi öğreteceği bir ders vereceğini ifade etti.

Jackson, dersi kaydını yaptıran ilk 2 bin 500 kişiye mi yoksa sitede oy kullandığını doğrulayan herkese mi vereceğini detaylandırmadı.

HeadCount sitesi üzerinden ABD vatandaşları seçimlere katılmak için kayıt yaptırabiliyor.

Geçen sene yapılan bir araştırma, Jackson'ın beyaz perdede en çok küfür eden aktör olma ünvanını Jonah Hill'e kaptırdığını göstermişti.