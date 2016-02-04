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Dünya

Samuel Jackson'dan Trump'a: Eğer o o... çocuğu başkan olursa ülkeyi terk edeceğim

"Güney Afrika'ya yerleşeceğim"

04 Şubat 2016 19:02

Hollywood yıldızı Samuel L. Jackson, ABD başkan adaylarından Donald Trump'a canlı yayında küfür etti. Jackson, Trump'ın kazanması halinde Güney Afrika'ya yerleşeceğini söylerken söylerken "“Eğer o o… çocuğu kazanırsa ülkeyi terk edip Güney Afrika’ya yerleşeceğim” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre televizyonda katıldığı mizahi bir skeçte Jackson’a “Trump başkan olursa ne yapacaksınız” diye soruldu. Tecrübeli oyuncu bu soruya “Eğer o o… çocuğu kazanırsa ülkeyi terk edip Güney Afrika’ya yerleşeceğim” cevabını verdi. Jackson, Trump’ın “Müslümanlar’ın ABD’ye girişi yasaklansın” sözlerine tepki göstermiş, “Müslümanlar, ABD’nin yeni zencileri” yorumunda bulunmuştu. 

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