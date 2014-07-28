T24 LogoT24 Logo
Spor

Samuel Holmen'in yeni adresi İstanbul Başakşehir

Fenerbahçe'nin İsveçli futbolcusu Samuel Holmen, Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbul Başakşehir takımı ile anlaşma sağladı

28 Temmuz 2014 02:27

Fenerbahçe'den ayrılmalarına kesin gözüyle bakılan yabancı futbolcular Cristian Baroni ve Samuel Holmen ikilisi yol ayrımına geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da gitmeleri konusunda rapor verdiği futbolculardan Samuel Holmen, eski takımı (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Başakşehir Futbol Takımı ile prensipte anlaştı.

İsveçli futbolcu, eski hocası Abdullah Avcı ile yeniden aynı takımda olmaya çok sıcak baktığı için bu transferin açıklanması an meselesi.

Cristian Baroni ise başta Sivasspor, Bursaspor ve Brezilya'dan bir takımla görüşmelerini sürdürüyor.

 

ETİKETLER

samuel holmencristianfenerbahçeistanbul başakşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24