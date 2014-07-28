Samuel Holmen'in yeni adresi İstanbul Başakşehir

Fenerbahçe'den ayrılmalarına kesin gözüyle bakılan yabancı futbolcular Cristian Baroni ve Samuel Holmen ikilisi yol ayrımına geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da gitmeleri konusunda rapor verdiği futbolculardan Samuel Holmen, eski takımı (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Başakşehir Futbol Takımı ile prensipte anlaştı.

İsveçli futbolcu, eski hocası Abdullah Avcı ile yeniden aynı takımda olmaya çok sıcak baktığı için bu transferin açıklanması an meselesi.

Cristian Baroni ise başta Sivasspor, Bursaspor ve Brezilya'dan bir takımla görüşmelerini sürdürüyor.