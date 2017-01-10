Samuel Eto'o'nun transfer pazarlığında neler yaşandı?

Beşiktaş ve Antalyaspor arasında sonu tartışmalı biten Samuel Eto’o’nun transfer pazarlığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

Türkiye, Beşiktaş ile Antalyaspor’un Samuel Eto’o kavgasını konuşuyor. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, tesislerinin açılışına davet ettiği Fikret Orman’a kararını sahneden bildirmiş ve “Eto’o’yu satmıyoruz” demişti. Orman, kararın bu şekilde açıklanmasına tepki göstermişti.

Hürriyet'in haberine göre, bir otel odasında iki kulüp 2 gün görüştü. Eto’o’ya karşılık Ömer Şişmanoğlu + 1 milyon Euro verilmesi üzerinde duruldu. Beşiktaşlılara göre, her şey iyi giderken, gelen bir telefondan sonra Antalya Başkanı Öztürk, Orman’a “Kusura bakmayın, satmıyoruz” dedi.

Fikret Orman'ın da katıldığı törende, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'ta kalacağının açıklaması siyah beyazlı camiada tepkilere neden olmuştu: