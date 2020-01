Samuel Eto'o'nun Antalya'daki geleceği bugün kesinleşecek

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, Samul Eto\'o\'nun kontratının sezon sonu biteceğini belirterek, \"Menajeriyle kulüpte bu akşam yapacağımız görüşmeyle Eto\'o\'nun takımdaki geleceği belirlenecek. Kendisi şu an oyuncumuz, kontratın uzatılmasını talep edeceğiz\" dedi.

Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto\'o\'nun takımdaki geleceği hakkında bu akşam menajeriyle görüşme yapacaklarını dile getirdi. Yıldız futbolcunun tedavisi nedeniyle yurt dışında olduğuna değinen Şefik Öz, Eto\'o\'nun takımda kalmasını istediklerini söyledi. Menajeri aracılığıyla Eto\'o\'ya Vasco da Gama\'dan ciddi teklif geldiğinin kendilerine iletildiğini anlatan Öz, \"Eto\'o ile görüşme yapıyoruz. Yurt dışından kendisine gelen teklifler olduğunu söylüyor. Bizim o tekliflere ulaşma imkanımız yok. Doğruysa gitme durumu söz konusu. Bu akşam menajeriyle görüşeceğiz. Karar vereceğiz. İçerde alacağı bir miktar para var. Sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Kulübün menfaatlerini kollayarak başka takıma transferi olabilir. Kulüpten alacaklarına karşılık başka takıma transferi değerlendirilebilir\" diye konuştu.

\"VASCO DA GAMA\'DAN CİDDİ TEKLİF\"

Eto\'o\'nun kontratının sezon sonu biteceğini vurgulayan Öz, \"Eto\'o\'nun Türkiye\'de bir takıma transfer olması halinde takas ihtimalini de düşünmüştük. Şu an için böyle durum söz konusu değil. Eto\'o şu an bizim futbolcumuz. Menajeriyle görüşmemizde biz kontratın uzatılmasını talep edeceğiz. Eto\'o\'nun kendisine gelen teklifleri kulüp menfaatleri doğrultusunda da değerlendireceğiz. Vasco da Gama\'dan ciddi teklif olduğu belirtiliyor. Menajeriyle kulüpte bu akşam yapacağımız görüşmeyle Eto\'o\'nun takımdaki geleceği belirlenecek\" dedi.

\"ETO\'O GİDECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR\"

Antalyaspor\'da basından sorumlu yönetim kurulu üyesi Cumhur Arıcı da bu akşam yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapacaklarını dile getirdi. Eto\'o\'nun menajeriyle de görüşeceklerini anlatan Arıcı, \"Eto\'o gidecek gibi görünüyor. Bu akşam netleşecek\" diye konuştu.

ETO\'O ANTALYASPOR TARİHİNE GEÇTİ

Antalyaspor\'a 25 Haziran\'da transfer olan Samuel Eto\'o, kırmızı beyazlı formayla oynadığı 76 maçta 44 gol attı. Antalyaspor\'da kaptan olarak sahaya çıkan Eto\'o, teknik direktör olmadığı dönemde hocalık da yaparak takıma destek verdi. Geçen sezon attığı gollerle kulüp tarihine geçerek takımın en golcü futbolcusu unvanını alan Eto\'o ile Antalyaspor da lig tarihinin en başarılı dönemini geçirdi. Antalyaspor\'da forma giydiği süreçte transfer dönemlerinde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor\'un yanı sıra yabancı kulüplerle adı sıkça anılan Eto\'o, kırmızı beyazlı kulüpte yılda yaklaşık 4.5 milyon Euro kazanıyor. Kamerunlu oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs\'ta sona erecek.

