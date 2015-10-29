Samuel Eto'o: Uluslararası medya, Boko Haram konusunda yapması gerekenleri unutuyor

Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o, Afrika'da Boko Haram'ın Nijerya ve Kamerun'daki eylemlerinin ardından evlerinden ayrılmak zorunda kalan mağdurlara yardım etmek amacıyla uluslararası basına çağrıda bulundu. Dünya basınının radikal İslamcı örgütün terör eylemlerine yeteri kadar yer vermediğini söyleyen Eto'o, "Charlie Hebdo'nun ardından Afrikalı liderler Paris'e yardımda bulunmak amacıyla gelmişti. Ama benzer durumlar Afrika kıtasında yaşanınca neden kimse bir şey yapmıyor?" dedi.

CNN'e açıklamalarda bulunan Kamerunlu yıldız futbolcu, Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram örgütünün eylemlerine dünya basınının yeterince yer vermediğini savundu. Sene başlarında Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan Charlie Hebdo saldırısının ardından dünya liderleri ve medyanın teröre karşı kenetlendiğini hatırlatan 34 yaşındaki futbolcu, "Boko Haram'ın da konuşulması gerekiyor. Bunu biz konuşmazsak, kim yapacak? Charlie Hebdo'nun ardından Afrikalı liderler Paris'e yardımda bulunmak amacıyla gelmişti. Ama benzer durumlar Afrika kıtasında yaşanınca neden kimse bir şey yapmıyor? Bu konuda medya, yapması gerekenleri unutuyor" diye konuştu.

Boko Haram'ın eylemlerine karşı farkındalığın artması amacıyla "Yellow Whistleblower" adında bir vakıf kurduğunu ve buraya 75 bin doların üzerinde maddi yardımda bulunulduğunu belirten Eto'o, "Ben de, birçok Afrikalı kardeşim gibi Boko Haram'ın eylemlerinden olumsuz yönde etkilendim. Ortadaki vahşet karşısında çok güçsüzüz. Bu durumla başa çıkmak zorundayız. Ordumuz her ne kadar bu olayları durdurmak için çaba verse de biz de tanıdığımız örgüt üyelerini ihbar etmek gibi bazı çözümler üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Afrika'da değerlerimizi kavrarken ve kabul ederken cehalete de hayır demeliyiz"

Boko Haram ile mücadelede en önemli silahın eğitim olduğunu vurgulayan Kamerunlu yıldız, şöyle devam etti:

"Okullar inşa etmeli ve yeni nesle bu olayları öğrenme ve kavrama imkanı sunmalıyız. Bazı çocuklar bu olaylardan etkileniyor ve kolayca yönlendirilerek örgüt tarafından kullanıyor. Bu genç kardeşlerimize doğru yolu göstermeliyiz çünkü Afrika'da cehalet, kardeşlerimizin birbirini öldürmesine yol açıyor.

Umarım bu kıtada tarihe adını yazdıracak başka Samuel Eto'o'lar ve Yaya Toure'ler de çıkacak. Tarihe geçmeniz için birçok etkenin gerçekleşmesi gerekiyor ve sıradanlıktan kurtulmalısınız. Bu nedenle Afrika'da değerlerimizi kavrarken ve kabul ederken cehalete de hayır demeliyiz. Bunu başarabilirsek, büyük bir adım atmış oluruz."