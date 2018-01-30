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Spor

Samuel Eto'o, Konyaspor'da!

Konyaspor'la yapılan görüşmelerde pürüzler giderildi ve transfer açıklandı

30 Ocak 2018 21:14

Antalyaspor yönetiminin yüksek ihtimalle takımda kalacağını açıkladığı Samuel Eto'o, Atiker Konyaspor'a transfer oldu. Atiker Konyaspor yöneticisi Ahmet Baydar, Twitter'dan yaptığı açıklamada Samuel Eto'o transferinin bittiğini duyurdu.

Son olarak Göztepe'den Jahovic'i kadrosuna katan Atiker Konyaspor ilk seferde anlaşamadığı Samuel Eto'o'nun transferini son dakikada bitirdiği ve yıldız futbolcunun akşam saatlerinde Konya'ya gideceği iddia edildi.

Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto’o’ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor’a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak. 

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar Twitter'dan yaptığı açıklamada "Atiker Konyaspor'umuz Samuel Eto'o ile görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın!" ifadelerini kullandı ve transferin resmiyet kazandığını belirtti.

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