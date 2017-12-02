Samsun'un ot süpürgeleri Doğu ve Güneydoğu illerinde satılıyor

Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde birçok kişi, ot süpürgesi yapıp satarak geçimini sağlıyor. Tanesi 7-10 liradan toptancıya satılan süpürgeler daha çok Doğu ve Güneydoğu illerine gönderiliyor.

Çarşamba\'da yoğun olarak Orta Mahalle\'de oturan aileler yıllardır evlerinin geçimini ot süpürgesi yapıp satarak sağlıyor. El işçiliği ile üretilen süpürgeler, gelişen teknolojiye rağmen kullanılmaya devam ediyor. Ot süpürgelerin 7-10 TL\'den toptancı firmaya satıldığı, ardından da daha çok Doğu ve Güneydoğu olmak üzere, Türkiye\'nin çeşitli illerine gönderildiği belirtildi.

25 yıldır süpürge yapıp satarak ailesinin geçimini sağladığını belirten 47 yaşındaki Muammer Karabaş, mesleği dedesinden öğrendiğini söyledi. Süpürge otunu Vezirköprü ilçesi ile Edirne\'den satın aldıklarını kaydeden Karabaş, şöyle dedi:

\"Burada elimizde üretiyoruz. Yıllardır bu iş ile geçimimizi sağlıyoruz. Çok zor bir meslek bu. Zaten artık bizden başka usta da kalmıyor. Gençler bu işi yapmak istemiyorlar. Eşimle birlikte haftada 150 tane süpürge yapıyoruz. Toptancıya sattığımız süpürgeler daha çok Doğu ve Güneydoğu\'daki illerde satılıyor. O bölgedeki vatandaşlar ot süpürgesini hâlâ ağırlıklı olarak kullanıyorlar. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz, çocuklarımızı bu işten kazandığımız parayla büyüttük. İlçemizde bazı mahallerde hâlâ süpürge üretimi yapılmaya devam ediyor.\"

Muammer Karabaş\'ın aynı yaştaki eşi Sevim Karabaş ise, evlenmeden önce annesi ve babasından ot süpürgesi yapmayı öğrendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

\"Evlendikten sonra eşimle bu işi yapmaya devam ettim. Evlatlarımızı büyüttük şimdi üniversitede okutuyoruz. Yeni nesil artık okuyor ve bir işe girip çalışıyor. Artık bu mesleği öğrenmek isteyen de pek yok. Çok emek ve zaman isteyen bir meslek yapıyoruz. Ben yıllarca hem evde çocuklarıma baktım hem evimin işini yaptım sonra da eşimin yanına gelip süpürge yaptım.\"

Çocukken süpürge yapmayı öğrendiğini söyleyen 4 çocuk annesi, 51 yaşındaki Semiha Yön ise, şöyle dedi:

\"Çocuklarıma bakıyorum hem ot süpürgesi yapıyorum. Bizim zanaatınız ölmedi, devam ediyor. Hem evlerde hem dışarıda kullanılan ot süpürgeleri yapıyoruz. Türkiye\'nin her yerinde hâlâ bu süpürge kullanılıyor. Doğu illerinde daha çok satılıyor.\"



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