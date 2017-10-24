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Spor

Samsunspor'un yeni stadyumuna 800 metrekarelik yeni çim serildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, "Gaziantepspor maçının 28 Ekim Cumartesi gününe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat etmiştik ama onay gelmedi" dedi

24 Ekim 2017 18:55

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, \"Gaziantepspor maçının 28 Ekim Cumartesi gününe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu\'na (TFF) müracaat etmiştik ama onay gelmedi\" dedi. 
TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor\'un Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, deplasmanda karşılaştıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Elazığspor, bu hafta karşılaşacakları Gaziantepspor ve yeni stadyum da yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Elazığspor deplasmanında galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Rüştü Araboğlu, \"Elazığspor maçı en zor deplasmandı. İlk yarı kötü oynadık. İkinci yarı telafi ettik ve galibiyeti kaçırdığımız anlar oldu. Elazığ\'da alınan 1 puan iyi. Gaziantepspor maçının 28 Ekim Cumartesi gününe alınması için müracaat etmiştik. TFF\'den onay gelmedi, karşılaşmayı Yeni 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynayacağız\" dedi.
800 METREKARELİK YENİ ÇİM EKİLDİ
Yeni 19 Mayıs Stadyumu\'nda yapılan saha bakımında 800 metrekarelik yeni çim ekildiğini söyleyen Rüştü Araboğlu, \"Ekibimiz zor deplasmandan döndü. Oyuncularımız yorgun. Gaziantepspor maçı hazırlıklarına bugün başlayacaklar. Kendi sahamızda ve yeni stadyumda oynayacağız. Bugüne kadarki sürede sahanın yaklaşık 800 metrekarelik alanına yeni çim ekildi. Kök boyutuna ulaştılar. Alt yapımız orada çimi kontrol etmek adına antrenman yaptı. Sonucu karşılaşacağımız Gaziantepspor maçında göreceğiz\" diye konuştu.

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