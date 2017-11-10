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Spor

Samsunspor'un kaptanı Furkan Köse: "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un kaptanı ve kalecisi Furkan Köse, Adanaspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada "Milli takım arasında çok iyi hazırlanıyoruz

10 Kasım 2017 18:56

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un kaptanı ve kalecisi Furkan Köse, Adanaspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada \"Milli takım arasında çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah 3 puanla başlayacağız. Adanaspor\'dan alacağımız 3 puan ile galibiyet serisi yakalamak istiyoruz\" dedi.
TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor, 19 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Engin İpekoğlu gözetiminde Nuri Asan Tesisleri\'nde devam ediyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Samsunspor\'un kaptanı ve kalecisi Furkan Köse, \"Geçen hafta Boluspor karşısında deplasmanda şanssız bir gol yedik. Boluspor son dakikada galip geldi. En azından berabere kalsaydık bizim için iyi olacaktı, ama olmadı. Önümüzde Adanaspor maçı var. Milli takım arasında çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah 3 puanla başlayacağız. Adanaspor\'dan alacağımız 3 puanla galibiyet serisi yakalamak istiyoruz\" dedi.

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