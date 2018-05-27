Samsunspor'da Uyanık seçim hazırlıklarına başladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) – SAMSUNSPOR eski başkanı İsmail Uyanık, seçim hazırlıklarına başladı.

Gelecek sene TFF 2’nci Lig\'de mücadele edecek olan Samsunspor\'da 2004-2005 sezonunda başkanlık görevini üstlenen İsmail Uyanık, yeniden göreve gelmek için hazırlıklarını başlattı. Uyanık, Salı günü Samsun Nuri Asan Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenlerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Bıraktığı ilk sezon 1’inci Lige düşen ve ekonomik sorunlarla boğuşan Kırmızı-Beyazlılar, bu sezon da tarihinde ilk kez kayyuma devredildi ve yine ilk kez 2’nci Lige düştü. 60 milyona yaklaşan borç yükü ile sıkıntılı günler geçiren Samsunspor\'da İsmail Uyanık isminin yeniden gündeme gelmesi taraftarları da heyecanlandırdı.

13 yıl önce Süper Lig\'de bıraktığı Samsunspor\'a yeniden dönüş yapmak için harekete geçen Uyanık, Samsun\'da Türk futbolunun kurtuluşunun şirketleşmekten geçtiğini anlatmak istediğini dile getirdi.

Uyanık, Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunlardan birinin dernekler statüsünden kaynaklandığını ifade ederek, \"Haklı ve haksız, iyi ve kötünün ayırt edilemediği bu sistem Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri. Tüm bunları şehrime anlatacağım. Bana şirketleşme konusunda yetki verirlerse genel kurula gidip bu işi yapacağız. Genel kurulun tek başına vereceği bu yetki elbette çok önemli. Ancak üye yapısının da çok sağlıklı olmadığını görüyoruz. Hayatını Samsunspor\'a veren, kulübe büyük emekler vermiş kişilerin oy verme yetkisinin elinden alındığını görüyoruz. O nedenle bu icazeti tüm şehirden almamız lazım. Bunu anlattıktan sonra da bir şirket ciddiyetinde bu işi yapacağız. Zor durumu kolay hale çevirmemiz için o birlikteliği, o coşkuyu alabilirsek, daha sağlam bir şekilde ilerleyeceğiz\" dedi.

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