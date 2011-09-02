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Spor

Samsunspor'da transfer atağı SAMSUN (A.A)

02 Eylül 2011 18:38

-Samsunspor'da transfer atağı  SAMSUN (A.A) - 02.09.2011 - Spor Toto Süper Lig ekibi Samsunspor Kulübü, Galatasaray'dan Mustafa Sarp, Beşiktaş'tan Michael Fink ve Gaziantepspor'dan Murat Ceylan'ı renklerine bağladı. Samsunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, kulübün transfer komitesinin yürüttüğü çalışmaların başarıyla devam ettiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında Galatasaray'dan Mustafa Sarp, Beşiktaş'tan Michael Fink ve Gaziantepspor'dan Murat Ceylan'la anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, ayrıca dün de Kasımpaşa'dan 25 yaşındaki defans oyuncusu Ergün Teber ile Fenerbahçe Kulübünün 21 yaşındaki genç file bekçisi Mahmut Ertuğrul Taşkıran'ın da takıma dahil edildiği hatırlatıldı. Transferi gerçekleştirilen oyuncularla resmi sözleşmenin ise yarın imzalanmasının beklendiği öğrenildi.

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