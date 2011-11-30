-Samsunspor'da şok istifalar SAMSUN (A.A) - 30.11.2011 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Külübü'nün Yönetim Kurulu'nun 8 asil, 16'da yedek üyesi istifa ettiklerini duyurdu. Samsunspor Kulübü As Başkanı Tarık Cengiz, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle bir otelde, konuyla ilgili basın açıklamasında bulundu. Kulüp Başkanı Kazım Yılmaz'ın, kulübü antidemokratik yönetim anlayışıyla yönettiğini iddia eden Cengiz, kulübün 46 yıllık geleneklerinin hiçe sayıldığını belirterek şunları kaydetti: ''Kulüp Başkanı Kazım Yılmaz tarafından genel kurul delegelerimize verilen sözler yok sayılmış, ısrarla hayata geçirilmemiştir. Samsunsporumuzun Spor Toto Süper Lig'e çıkmasında ve sayın başkanın kendisinin ve mevcut yönetiminin göreve gelmesinde pay sahibi olan insanlara sırt çevirmesi üzerine üzülerek istifa kararı aldığımızı belirtiyoruz. Dileriz ki bu istifamız sayın başkana bir uyarı olur." Kazım Yılmaz başkanlığında düzenli aralıklarla toplanması gereken Yönetim Kurulu'nun bugüne kadar bunu gerçekleştiremediğini öne süren Cengiz, kulüp adına verilen kararların tek kişi tarafından alındığını dile getirdi. Adnan Sezgin'in de kulübün sportif direktörlüğüne Yönetim Kurulu'nun bilgisi dışında getirildiğini iddia eden Cengiz, ''Ben Adnan Sezgin'in kariyerini tartışmayacağım.Fakat Sezgin için bize bir yıllık sözleşme imzalandı denildi ancak kendisiyle iki yıllık sözleşme yapılmış. Çok uçuk rakamlarla anlaşma imzalanmış. Kulübün mali konularından da haberdar olması gereken Yönetim Kurulu'nun hiçbir üyesi, Adnan Sezgin'in ne kadar maaş aldığını kesinlikle bilmiyor. Sadece duyumlardan hareket ediyoruz'' diye konuştu. Toplantıda diğer Yönetim Kurulu üyelerinden Genel Sekreter Haluk Tan, Futbol Şube Sorumlusu Cahit Kaya, Sağlık İşleri Sorumlusu Can Aydın, Yatırım ve Proje Sorumlusu Selçuk Kemeröz, Halkla İlişkiler Sorumlusu Aykut Çepni, Yurtdışı Sorumlusu Adem Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yıldız'da, Başkan Kazım Yılmaz ile fikir ayrılığına düştükleri için istifa kararı aldıklarını kaydetti.