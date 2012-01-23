-Samsunspor'da Petkovic dönemi sona erdi SAMSUN (A.A) - 23.01.2012 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Kulübü'nün Başkanı Kazım Gürol Yılmaz, ''Teknik direktör Vladimir Petkovic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık'' dedi. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın mevcut performansı ve ligde bulunduğu sıralama nedeniyle teknik direktör Petkovic ile bir araya geldiklerini ve karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldıklarını söyledi. Takımın başına en kısa sürede yeni bir teknik direktör getirilmesinin planlandığını ifade eden Yılmaz, ''Teknik direktör Vladimir Petkovic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Manisapor maçında takımın başında yardımcı antrenörümüz Burak Dilmen yer alacak. En kısa sürede de yeni bir teknik adamı takımın başına getireceğiz'' dedi. Spor Toto Süper Lig'de üst üste galibiyet alma hedefinde olduklarını ifade eden Yılmaz, ''Orduspor maçında iyi bir oyun orta koyduk. Oyuncularımız iyi mücadele etti ve haklı bir galibiyet aldı. Yarın deplasmanda oynayacağımız Manisaspor maçı var. Hedefimiz, rakip takım karşısında mutlak galibiyet almak. Oyuncularımıza bu noktada güvenimiz tamdır. Başarılı olacağımıza inanıyorum'' diye konuştu.