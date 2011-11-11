-Samsunspor'da istifalar SAMSUN (A.A) - 11.11.2011 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Suat Çakır, Hasan Koç ve Hakan Özcan'ın istifa ettiği bilgisi kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. Samsunspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan habere göre, Yönetim Kurulu üyeleri Suat Çakır, Hasan Koç ve Yönetim Kurulu yedek üyesi Hakan Özcan'ın görevlerinden istifa ettiği belirtildi. Ayrıca, Kulüp Genel Müdürü Bilgi Soylu ile teknik direktör Vladimir Petkoviç'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Serdar Dayat'ın sözleşmelerinin de karşılıklı olarak feshedildiği ifade edildi. Futbolcu Savaş Yılmaz'a da yazılı ve görsel medyada çıkan haberleri nedeniyle etik kurallara aykırı davranışı sebebiyle 19 bin 266 lira ceza verildiği kaydedildi.