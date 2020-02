Samsunspor'da hedef ilk yarıyı lider bitirmek

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA)

Samsun Teknik direktörü Taner Taşkın, hafta sonunda deplasmanda oynanacak Gümüşhanespor maçı öncesinden basın mensuplarıyla bir araya geldi. Nuri Asan Tesisleri\'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, takım olarak şu an yüzde 70-80 seviyelerinde ama oyun anlamında da yüzde 50 seviyelerde olduklarına işaret etti. Taşkın, \"İlk maçların zor olacağını daha evvelden oyuncu gurubumla konuşuyorduk. Biz gece maçı oynadık. Dolayısıyla gündüz oynanan maçlarda, bir gün evvel oynanan maçlarda rakibimiz konumundaki takımlar kendi sahalarında ve deplasmanda puanlar kaybettiler. Çok sürpriz olmuştu. Bu 1\'inci Lig ve Süper Lig\'de de birinci haftadan itibaren devam etti. Biz böyle bir kazaya uğramak istememiştik. Genellikle kamplardan gelen takımlar, sezona başlayan her takım şampiyonluk ümidiyle başlar ve çok dirençli bir şekilde karşılaşırlar. Biz bunu yaşayacağımızı biliyorduk. Ama biraz daha kendi adımıza kolay geçebilirdi. Maçın başında bir gol bulabilseydik, Muhammet Beşir ile yakaladığımız bir pozisyon vardı, rakibi açma ve direncini kırma anlamında daha erken goller de bulabilirdik. Fakat gol gelmeyince rakibimiz daha da fazla direndi. Geçen seneden oturmuş bir kadroları var, takım oyununu iyi yapıyorlar\" dedi.

\"TAKIMIN MÜCADELESİNDEN MEMNUNUM\"

Takımının mücadelesinden memnun olduğunu ama oyunu tam istenilen seviyede oynayamadıklarını kaydeden Taşkın, \"Bizler de 17 yeni transferle yola çıktık. 45 günlük bir zaman içerisinde onlara hem takım ruhunu aşılamaya çalıştık, hem taktik bilgisini geliştirmeye çalıştık. Tabii ki bunların çok kısa zamanda olamayacağını biliyoruz. Ama lig devam ettiği sürece her geçen haftada bu oyuncu grubumuzda oyunumuzu geliştirerek daha iyi bir oyun sergileyerek inşallah galibiyetler alacağımıza inanıyorum. Bu maçı kazanırken iyi bir futbol oldu mu? Şahsen beni çok tatmin eden bir futbol olmadı. Ama beni ümitlendiren bir mücadele vardı, bir coşku vardı, bir kazanma hırsı vardı. Bu şekilde maçı kazandık. Ön taraftaki oyuncularımızın eğer becerikli ve daha coşkulu bir gün olsaydı çok daha farklı bir skorda ortaya koyabilirdik. İlk maçın sendromu biraz sıkıntılı oluyor. Allah emeklerimizi zayi etmedi. Bir gole de 3 puan veriyorlar 5 gole de 3 puan veriyorlar. Seyircimiz muhteşemdi. Oyuncuların o kazanma hırsı, bir kişiye üç kişi birden basmaları hem seyirciyi arkamıza aldık hem de güzel bir sinerji olduğuna inanıyorum. İlk maç itibariyle 3 puanı aldık ve haftaya mutlu ve huzurlu bir şekilde girdik. Ama önümüzdeki maçlarda almamız gereken tedbirler var. Oyunumuzu daha fazla geliştirmemiz gerekiyor. Takımımız pozisyona girmekte çok fazla sıkıntı yaşamadı. Gol yapma becerimiz ve son vuruştaki etkinliğimiz iyi değildi. İlerleyen haftalarda bunlarda gelişecektir. 17 tane yeni transfer lig içerisinde yavaş yavaş mutlaka oturacaktır. Şu anda ben yapılan mücadeleden ve kompakt oyundan memnunum. Ama genel oyun tam istenilen seviyede değil. Çünkü daha topa sahip olan, daha çabuk oynayan bir takım olma hüviyetine bürünmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

\"ZOR BİR MAÇ OLACAK\"

Gümüşhanespor maçını da değerlendiren Taşkın, \"Gümüşhanespor takımı her sene ligi domine eden, lige damgasını vuran, 3 senedir çok ciddi paralar harcayan bir takım. İç sahada onlarda çok istekli ve coşkulu oynuyorlar. Özellikle bu ligde deplasmanlar çok kolay geçmiyor. Ama bizim de en son oynadığımız maçtaki oyun formatımız tamamen bu lige özgü, temaslı bir oyun vardı. Çok koşan, mücadele eden, coşkusu yüksek bir takım vardı. Zor bir maç olacak. İnşallah oradan istediğimiz bir netice ile döneceğimize inanıyorum\" şeklinde konuştu.

\"İLK DEVREYİ LİDER BİTİRMEK İSTİYORUM\"

Hedeflerinin ilk yarıyı lider bitirmek olduğunun altını çizen Taşkın, \"Puan hedefi yapmıyorum. Kendime ve takıma uzak hedefler koymuyorum. Hep yakın hedefler koyuyorum. Şuandaki hedefim Gümüşhanespor. Ben Gümüşhanespor\'dan puan ve puanlar çıkartmaya bakacağım. İlk devre baktığımız zaman maçlarımızın zorluk derecesi sanki ikinci devreye göre daha zor gözüküyor. Ama bunlar kağıt üzerinde gözüküyor. 9 tane deplasman oynayacağız, 8 tane de iç saha oynayacağız. Rakibimiz konumundaki takımların birçoğu ile deplasmanda oynayacağız. İkinci devre lig fikstürü kağıt üzerinde sanki biraz daha avantajlı gözüküyor. Hem rakiplerimiz ile içeride oynayacağız, hem de 9 maçımızı içeride oynayacağız. İlk devreyi mutlaka lider bitirmek istiyorum. İkinci devre için de yüzde 51 şanlıyız diye düşünüyorum. Ben kadro ile oynayan bir hoca değilim. Takımı 6-7 haftalık bir süreçte çok iyi bir şekilde hazırlarım. Daha önce şampiyon olduğum takımlara bakarsanız hepsinin bir iskelet kadrosu vardır. En az 9 tane oyuncuyu sayarsanız. Çok oynamam ama 1-2 tane aksayan oyuncu olursa belki ufak tefek 1-2 makyaj yapabiliriz. Takımın genelinde 8-9 kişilik iskelet hep böyle devam eder. Sakatlık veya kötü oynama olmadığı müddetçe. Ufak tefek rotasyonlar hem 18 anlamında olmak zorunda hem de iyi gitmeyen 1-2 oyuncuları silkelemeli amaçlı olabilir\" ifadelerini kullandı.

