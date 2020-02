Samsunspor'da hedef; her maçtan puan almak

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)



Spor Toto 1\'inci Ligi ekiplerinden Samsunspor’un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, hafta sonu kendi evinde karşılaştıkları ve 1-0 yendikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını değerlendirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazandıkları için düşme hattından uzaklaşarak rahat bir nefes aldıklarını belirten Zeren, \"Lig oldukça zorlu ve her takımın iddiası var. Bizim için daha da zorlu, çünkü kadro derinliği olmayan bir takımız. Bu ay peş peşe 7 maç oynayacağız. Dolayısıyla kart cezaları ve sakatlıklar bizi zorlayacak. Alt sıralardan uzaklaşmak adına bir avantaj yakaladık ve bu avantajı korumak zorundayız. Bunun için aynı motivasyonla ve performansla oynamamız lazım. Bir kaç maç kaybedersek avantajı kaybederiz\" dedi.

\'HER MAÇTAN PUAN ALMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ\'

Spor Toto 1’inci ligindeki her takımın puan olarak birbirine çok yakın olduğunu ifade eden Zeren, \"Ligde işimiz bitmedi, hatta zorlu bir süreçteyiz. Rahat değiliz ama avantajımız var ve bunu korumak bizim elimizde. Hedefimiz halen ligde kalmak. Her maçtan puan almak için çalışacağız. Ama 4 hafta sonra alacağımız puanlarla hedefimizi yeniden çizebiliriz. Ama şu an hedef değiştirmek için yolun başındayız. Alt sıralardan 9 puan uzaklaştık ama bir veya 2 maç kaybedersek yine aynı konuma düşeriz. Aynı ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz. İlk hedefimizi 3 veya 4 maçlık periyotu en iyi şekilde atlatmak. Bunu başarırsak zaten hedef kendi kendine ortaya çıkmış olur\" diye konuştu.