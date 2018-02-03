Samsunspor'da hedef galibiyet

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - Spor Toto 1\'nci Lig ekiplerinden Samsunspor\'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, deplasmanda karşılaşackaları Adana Demirspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada \"Adana Demirspor maçı bizim için önemli. Çünlü aldığımız Manisaspor galibiyetiyle haftayı çok karlı geçirdik. Çünkü rakiplerimiz kaybetti. Bizim direkt rakiplerimizden olan Adana Demirspor maçından da iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz\" dedi.

Samsunspor\'un Sportif Direktörü Coşkun Zeren, yarın deplasmanda karşılaşacakları Adana Demirspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maçtan iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyleyen Coşkun Zeren, \"Tüm yaşananları bir kenara bırakarak yolumuza devam etmeliyiz. Elimizde iyi oyunculardan kurulu bir takım var. Biz, futbol takımı olarak her zaman olduğu gibi lige konsantre olacağız. Adana Demirspor maçı bizim için önemli. Çünlü aldığımız Manisaspor galibiyetiyle haftayı çok karlı geçirdik. Çünkü rakiplerimiz kaybetti. Bizim direkt rakiplerimizden olan Adana Demirspor maçından da iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Maç çok zor geçecektir ancak inşallah karşılaşmayı mutlu bitiren taraf biz oluruz\" dedi.

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