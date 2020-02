Samsunspor'da hedef bir üst lig

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)

Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, takım olarak hedeflerinin bir üst lige çıkmak, bunun için de tamamen sonuç odaklı oynayacaklarını ve maç ortalamalarının 2 veya 2 puanın üzerinde tutmaya çalışacaklarını söyledi.

TFF 2\'nci Lig takımlarından Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, pazar günü kendi evlerinde oynayacakları Amed Sportif Faaliyetleri maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Nuri Asan Tesisleri\'nde düzenlenen toplantıda konuşan teknik direktör Taner Taşkın, hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu, tamamen sonuç odaklı oynayacaklarını ve maç ortalamalarının ise 2 veya 2 puanın üzerinde tutmaya çalışacaklarını söyledi.

Lige iyi başlamak istediklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, \"Başlamak bitirmenin yarısıdır. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İlk maçlar herkes için zordur, kolay değildir. Ama ilk maçta alacağımız iyi bir netice inşallah oyuncularımıza tamamen bir güven verip, bu yolda emin adımlarla ilerlememizi sağlayacaktır. Ben takımıma güveniyorum. İnşallah burada kendi saha ve seyircimizin önünde etkili bir oyun, etkili bir skorla geçeceğimize inanıyorum. Şu an için her mevkide 2 tane oyuncumuz var. Son dakika bize çok cazip gelecek, bizi heyecanlandıracak bir oyuncu gelirse onu başkan, yönetim ve transfer komitesi değerlendirir, biz de bunun içinde oluruz. Çok cazip bir isim olmalı ama şu anda transfer gündemimizde yok\" şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının Yeni Orduspor maçı ile ilgili sorusuna da yanıt veren Taşkın, \"Siz nasıl tatmin olmadıysanız, nasıl takım bir beğeni vermediyse, aynı tatminsizliği, aynı sıkıntıyı bende maçtan sonra yaşadım. Bunun kendi içimizde belirli sebepleri vardı. Bunu bahane olarak sizlere anlatmak istemiyorum ama maalesef izinlerden sonraki ilk maçlar ve ilk antrenmanlar çok lezzetli olmuyor. Yeni Orduspor maçının oyunundan bende memnun kalmadım. Ama bunlar gösteri maçı. Bizler toplamda 9 tane hazırlık maçı yaptık. Bizim oynadığımız çok üst düzey, elit maçlarda oldu. Onları taraftarın ve sizlerin pek fazla izleme imkanı olmadı. Orada oynadığımız maçlar gelecek ile ilgili bize çok büyük ümit ışığı oldu. Bizde burada geldiğimiz zaman bende takımın hocası olarak Yeni Orduspor maçında iyi bir sunum yapmak isterdim\" diye konuştu.

Maç ortalamalarının 2 puan veya 2 puanın üzerinde tutmaya çalışacaklarını belirten Taşkın, \"Bu ligin gerçeği neyse onu oynayacağız. Kavga etmemiz gerekiyorsa kavga edeceğiz. Oynamamız gerekiyorsa oynayacağız. Samsunspor gerçekten büyük bir camia, büyük bir isim. Samsunspor\'a herkes bilenerek çıkacak. Ben şu anda Samsunspor\'un hocası olmasam, rakibi olsam oyuncu grubumu hazırlamam için özel bir çaba harcamama gerek yok. Oyuncu gurubu zaten \'Ben Samsun\'da iyi bir statta oynayacağım. Hedefi olan bir takımla oynayacağım. Kendimi burada göstereyim\' diye bir kat daha fazla efor sarf edecektir. Dolayısıyla hoca olarak da kendini kolay kolay motive edeceksin. Bizler de bunları bertaraf etmek için rakibimizden bir fazla isteyeceğiz, bir fazla mücadele edeceğiz. Bir tek Samsunspor olarak biz şampiyonluğa oynamıyoruz. 6-7 tane takım bizim grubumuzda şampiyonluğa oynayacak. Biz şuna dikkat edeceğiz, maç ortalamamızı 2 veya 2 puanın üzerinde tutmaya çalışacağız. Bunu yapan takımlar genelde şampiyon olmuşlardır. Yaklaşık 5-6 senedir üzüntü çeken bir taraftarımız var. Çok iyi ve güzel taraftar kitlemiz var. Takımlarını şampiyon olsun diye seven değil, takımları Samsunspor oldukları için seven bir taraftar var. Onlarla beraber galibiyetler serisi yakalayan, puan ve puanlar alan ve onların boynunu bükmeyen bir grup olarak bismillah deyip başlayacağız\" dedi.

