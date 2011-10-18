-Samsunspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları SAMSUN (A.A) - 18.10.2011 - Spor Toto Süper Lig ekibi Samsunspor'un Kulüp Başkanı Kazım Gürol Yılmaz, ''Üzüntülere son vermek adına Fenerbahçe maçından puan almayı amaçlıyoruz'' dedi. Karadeniz ekibi, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Vladimir Petkovic gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana tüm oyuncular katıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda oyuncular, düz koşu sonrasında istasyon çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde kırmızı beyazlı oyuncular taktik ağırlıklı çalıştı. Takımın antrenmanını izleyen kulüp başkanı Kazım Gürol Yılmaz, basın mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı karşısından istemedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi. Son haftalarda yaşadıkları şansızlıkları kırmak istediklerini ifade eden Yılmaz, ''Bu başarısızlığımız ile umudumuzu kırmamamız gerekiyor. Geçmişi unutup geleceğe bakacağız. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Tabiki moral ve motivasyon takımımız adına çok önemli. Üzüntülere son vermek adına Fenerbahçe maçından puan almayı amaçlıyoruz. Öncelikle seyircimizi ve taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Fenerbahçe deplasmanı zor bir deplasman'' dedi. Samsunspor taraftarlarının Samsunspor'u protesto etmesi konusunda ise Yılmaz, ''Taraftarlarımız yasa ile ilgili bilgilerinin olmamasından dolayı bazı sıkıntılar yaşıyor. Onlarda en kısa zamanda yanımıza dönecekler bundan hiç şüphemiz yok. Sadece aramızda bir kopukluk oldu'' diye konuştu.