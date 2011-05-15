-SAMSUNSPOR'DA BURUK SEVİNÇ SAMSUN (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantilemesine karşın Bank Asya 1. Lig'in son maçında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilerek şampiyonluğu Mersin İdmanyurdu'na kaptıran Samsunspor'da buruk sevinç yaşanıyor. Süper Lig'e 2005-2006 futbol sezonu sonunda veda eden Karadeniz ekibi, uzun bir aranın ardından, yaşanılan maddi sıkıntılara rağmen taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı. Kırmızı-beyazlı ekip Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanırken, bugün Çaykur Rizespor karşısında şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonluğa çok yaklaşılmışken alınan 2-1'lik yenilgi, taraftarlar arasında üzüntü yarattı. Ligde 58 puanla ikinci olan Samsunspor, bir tarafta şampiyonluk kupasını alamamanın üzüntüsünü yaşarken, bir taraftan da Spor Toto Süper Lig'e çıkmanın buruk sevincini yaşadı. -SAMSUNSPORLU TARAFTARLARDAN TAŞKINLIK- Maçın ardından bazı Samsunsporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor otobüsünü taşlamak istedi. Stadın karşısındaki Irmak Polis Merkezi'nin önündeki otobüsü taşlamak isteyen taraftarlara polis müdahale etti. Taraftarlar dağıtılırken, olayda, Çevik Kuvvet aracının arka kapısının camı kırıldı, bir polis otosu ise atılan taşlardan zarar gördü.