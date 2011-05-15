T24 LogoT24 Logo
Spor

SAMSUNSPOR'DA BURUK SEVİNÇ SAMSUN (A.A)

15 Mayıs 2011 21:18

-SAMSUNSPOR'DA BURUK SEVİNÇ SAMSUN (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantilemesine karşın Bank Asya 1. Lig'in son maçında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilerek şampiyonluğu Mersin İdmanyurdu'na kaptıran Samsunspor'da buruk sevinç yaşanıyor.  Süper Lig'e 2005-2006 futbol sezonu sonunda veda eden Karadeniz ekibi, uzun bir aranın ardından, yaşanılan maddi sıkıntılara rağmen taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı. Kırmızı-beyazlı ekip Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanırken, bugün Çaykur Rizespor karşısında şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonluğa çok yaklaşılmışken alınan 2-1'lik yenilgi, taraftarlar arasında üzüntü yarattı. Ligde 58 puanla ikinci olan Samsunspor, bir tarafta şampiyonluk kupasını alamamanın üzüntüsünü yaşarken, bir taraftan da Spor Toto Süper Lig'e çıkmanın buruk sevincini yaşadı. -SAMSUNSPORLU TARAFTARLARDAN TAŞKINLIK- Maçın ardından bazı Samsunsporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor otobüsünü taşlamak istedi. Stadın karşısındaki Irmak Polis Merkezi'nin önündeki otobüsü taşlamak isteyen taraftarlara polis müdahale etti. Taraftarlar dağıtılırken, olayda, Çevik Kuvvet aracının arka kapısının camı kırıldı, bir polis otosu ise atılan taşlardan zarar gördü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24