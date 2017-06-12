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Spor

Samsunspor'da Alpay Özalan dönemi

Karadeniz ekibi, teknik direktör Alpay Özalan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

12 Haziran 2017 20:47

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Alpay Özalan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alpay Özalan yeni kulübüyle ilgili, "Çok büyük taraftarı olan bir camiaya geldim. İddiam ve enerjim olmasa şu anda burada olmam" açıklamasında bulundu.

İmza törenine Samsunspor Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh, Futbol Şube Sorumlusu Metin Ateş, Sportif Direktör Coşkun Zeren katıldı. Törende konuşan Alpay Özalan, "Ben Samsunspor camiasının ne kadar büyük olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Oynadığım zamanlarda Samsun şehrine geldiğimiz, Samsunsporla mücadele ettiğimiz zaman burada alınacak 1 puanın bile ne kadar acı çekerek alındığını çok iyi bilen bir insanım. Futbolla yatıp kalkan bir şehrin parçası olmaktan son gerece onur ve gurur duyuyorum" 

"Tabi çoğu insan bizi futbolcu kişiliğimizden tanırlar, teknik direktörlük zamanımızdan bilirler. Ama biz hırslı kişiliğimizi, savaşçı kişiliğimizi, koymuş olduğum her türlü hedefi layığı ile çok çalışarak ulaşmış bir insanım. Buraya da geldiğimi zaman şehrin, kulüben ve camianın beklentilerini, gerçekten çok büyük bir taraftar kitlesine sahibiz o taraftarın beklentilerini çok iyi biliyorum. Bunlara cevap onların istediklerini yerine getirmek bizim boynumuzun borcu. Öncelikle bu sözü buradan tüm Samsunspor camiasına veriyorum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Samsunspor'un o şaşalı büyük günlerine ulaşmak için kendimi çok heyecanlı sabırsız hissediyorum" dedi.

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Alpay ÖzalanSamsunsporteknik direktörTFF 1 LigKaradeniz

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