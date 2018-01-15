Samsunspor'a yardım kampanyasında son durum

SAMSUN, (DHA)

Samsun Valisi Osman Kaymak\'ın girişimleri ile başlatılan yardım kampanyasında açılan hesaba yatırılan miktar 1 milyon 175 bin lira oldu.

TFF 1\'inci Lig\'de mücadele eden ve yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Samsunspor\'a Vali Osman Kaymak sahip çıktı. Vali Kaymak\'ın girişimleri ile başlatılan yardım kampanyasına ilgi her geçen gün arttı. Valilikten bu konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Samsunspor’a gönül vermiş vatandaşlarımızın Samsunspor’a destek olması amacıyla, Valiliğimiz öncülüğünde 05/01/2018 tarihinde başlattığımız yardım kampanyasına gösterilen hassasiyete teşekkür ediyoruz. Açılan yardım hesabında, bugüne kadar 1 milyon 175 bin TL yardım yapıldığı ve rakamların artarak devam ettiği görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"