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Spor

SAMSUNSPOR'A 1 MAÇ SAHA KAPATMA CEZASI İSTANBUL (A.A) 

17 Eylül 2010 00:51

-SAMSUNSPOR'A 1 MAÇ SAHA KAPATMA CEZASI İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bank Asya 1. Lig'de yapılan Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçında, Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova'nın bıçaklı saldırıya uğraması nedeniyle Samsunspor'a 1 maç saha kapatma cezası verdi.  PFDK toplantısının ardından yapılan açıklamada, Samsunspor Kulübü'nün, 13 Eylül Pazartesi günü oynanan Samsunspor-Mersin İdmanyurdu müsabakasında, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili talimat hükümlerine aykırı eylemi nedeniyle takdiren 1 maç saha kapama cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi.  Açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'ne de 11 Eylül Cumartesi günü yapılan Kayserispor-Fenerbahçe maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

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