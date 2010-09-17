-SAMSUNSPOR'A 1 MAÇ SAHA KAPATMA CEZASI İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bank Asya 1. Lig'de yapılan Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçında, Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova'nın bıçaklı saldırıya uğraması nedeniyle Samsunspor'a 1 maç saha kapatma cezası verdi. PFDK toplantısının ardından yapılan açıklamada, Samsunspor Kulübü'nün, 13 Eylül Pazartesi günü oynanan Samsunspor-Mersin İdmanyurdu müsabakasında, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili talimat hükümlerine aykırı eylemi nedeniyle takdiren 1 maç saha kapama cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'ne de 11 Eylül Cumartesi günü yapılan Kayserispor-Fenerbahçe maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.