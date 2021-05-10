Samsunspor, TFF 1. Lig'de normal sezonu 3. tamamladı: "Kirlenmiş futbol düzeninde temiz kalabilmek şampiyonluktan daha değerli"

Kendileriyle aynı puanda olan Adama Demirspor ve GZT Giresunspor Süper Lig'e çıkarken averajla rakiplerinin gerisinde kalan Yılport Samsunspor 1. Lig'de normal sezonu 3. tamamladı.

Süper Lig'e yükselecek son takımı Samsunspor, Altay, İstanbulspor ve Altınordu arasında oynanacak Play-off maçları belirleyecek.

TFF 1. Lig’in 34. haftasında Adanaspor’u 2-0 yenen Yılport Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "İnşallah önce Altınordu ile oynayacağımız maçları iyi oynayıp, daha sonra da play-off finalinde iyi bir performans ortaya koyarak Süper Lig’e çıkacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Son dönemde futbol adına yaşananları güzel ülkem hak etmiyor. Bu futbol düzeninde, kirlenmiş futbol düzeninde temiz kalabilmek de aslında şampiyonluktan daha değerli. Biz Allah’a şükür bunu yaptık. Tertemiz dürüst bir şekilde maçlarımızı oynadık ve sonunda ortaya çıkan sonuca rıza gösterdik. Allah’ın izniyle bundan sonraki süreci çok iyi geçirip, Samsunspor’u Süper Lig’e çıkaracağız. Buna yürekten inanıyorum" dedi.