Samsunspor Teknik Direktörü Taşkın: "İndiğimiz yerden sıçramasını biliriz"

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)



SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Taner Taşkın, \"Bizim için 12’nci adam taraftar çok önemli bir güç, önemli bir kuvvet. Onların da desteği ile beraber bu indiğimiz lige bir bakıp, hep beraber yukarıya doğru tırmanacağız. Herkes umudunu taze tutsun. Biz indiğimiz yerden sıçramasını biliriz\" dedi.

TFF 2\'nci Lig’de mücadele edecek olan Samsunspor, toplamda 1 ay süren Erzurum kampını tamamladı. Takımın kampını değerlendiren teknik direktör Taner Taşkın, kampın çok verimli geçtiğini söyledi. Kampın iyi geçtiğini belirten Taşkın, \"Toplamda 1 aylık bir kamp süreci oldu. İlk etabında takıma ciddi bir yükleme yapıldı. İkinci etabı da tamamen hazırlık maçlarıyla geçti. Hazırlık maçlarında da her biri birbirinden daha iyi maçlar oyladığımızı düşünüyorum. Takımın hem fiziksel anlamında hem de oyunsal anlamında birçok gelişimini gördük. Tabii ki bu lig içerisinde de devam edecek ama bizlere bu böylesine güzel imkanları sağlayan başkanımız İsmail Uyanık olmak üzere yönetim kuruluna sonsuz teşekkürümü sunuyorum. İnşallah bu kampta çalıştıklarımızın semeresini ligde göreceğimizi umut ediyorum\" dedi.

İyi bir takım kurduklarını ve bunun da lige yansıyacağını ifade eden Taşkın, \"Hazırlık maçlarındaki neticeler çok önem taşımıyor. Sadece moral veriyor ama oyunsal anlamdaki düzenlediğimiz, oyunsal anlamdaki hazırlığımız gerçekten bize çok umut verdi. Bu galibiyetlerle de pekişince inancımız biraz daha arttı. Ben iyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Her mevkiye 2’şer tane ciddi alternatifler var. Rekabet ortamı da kampta tamamen dostlukla beraber pekişti. Onu da gördük. Çocukların aralarında tatlı bir rekabet var. Bu kamp çok verimli geçti. Bunun da sahaya yansıyacağına inanıyorum\" diye konuştu.

Taraftarın desteği ile 2\'nci Lig\'den yukarılara doğru hızlı bir şekilde tırmanacaklarını belirten Taşkın, \"Öncelikle tüm İslam aleminin ve Samsunspor ailesinin Kurban Bayramı\'nı kutluyorum. Samsunspor bu uyanış sezonunda inşallah takım halinde elimizden geleni yapacağız. Bizim için 12’nci adam taraftar çok önemli bir güç, önemli bir kuvvet. Onların da desteği ile beraber bu indiğimiz lige bir bakıp, hep beraber yukarıya doğru tırmanacağız. Başkanımızın enerjisi bize büyük güç veriyor. Ben takım ile ilgili çok umutluyum. Herkes umudunu taze tutsun. Biz indiğimiz yerden sıçramasını biliriz\" şeklinde konuştu.

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