T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: Takımımıza güveniyoruz

Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Samsunsporla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Engin İpekoğlu "Samsunspor gibi Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisinde görev almak, bizim ekip olarak onur duyduğumuz bir durum

10 Ekim 2017 17:39

Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunsporla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Engin İpekoğlu \"Samsunspor gibi Türkiye\'nin en önemli kulüplerinden birisinde görev almak, bizim ekip olarak onur duyduğumuz bir durum. Takımımıza güveniyoruz. Bu takım başarılı olacaksa bunu hep birlikte başaracağız\" dedi.
TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Engin İpekoğlu için Nuri Asan Tesisleri\'nde imza töreni düzenledi. 1+1 yıllığına Samsunsporla anlaşan Engin İpekoğlu, imza töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Samsunspor\'da görev almanın onur verici olduğunu söyleyen Engin İpekoğlu, \"Samsunspor gibi Türkiye\'nin en önemli kulüplerinden birisinde görev almak, bizim ekip olarak onur duyduğumuz bir durum. 1,5 milyon kişinin yaşadığı bir ilimizin, burada sadece futbolcu ve teknik heyet değil özellikle en yukarıdan başlayarak mülki amirlerimizin, şehrin ileri gelenlerinin, taraftarlarımızın birlik ve beraberliği sonucu başarıya inanan bir teknik adamım. Biz bizi yaratmak istiyorsak birlikteliğin kesinlikle olması gerektiğine inanıyorum. Oynadığımız ligde sezona başladığımız andan itibaren sadece Samsunspor camiası değil en az 10 tane kulüp şampiyonluk için yola çıkıyor. Hiç beklenmedik takımlarda şampiyon olabiliyor. Şampiyon olan takımların birçoğu da kent içerisinde ki birlik ve beraberliği yakalayan takımlardan oluşuyor. Onun için Samsunspor\'un 5 yıllık aradan sonra beklentisi şampiyonluk. Ama dediğim gibi birlik ve beraberliğe inanan bir kişiyim. Ben bunun sahadaki durumla ilintili olduğunu düşünüyorum. Umarım bizde ekip ve teknik ekip olarak bu süreyi alacağımız iyi sonuçlarla kısaltırız\" dedi.
TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM
Takımın başarılı olması için hep birlikte çalışılması gerektiğini belirten ve takıma güvendiğini söyleyen teknik direktör Engin İpekoğlu, \"Arzu edilen başarıyı da hep birlikte tüm şehir olarak hep birlikte sağlarız. Takımımıza güveniyoruz. Özellikle bizim takımımızdaki işin teknik boyutu dışında takım içerisinde ki birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu biliyoruz. Takım içerisinde ki birlik ve beraberliğin işin yüzde 50\'sidir diye düşünüyorum. Geri kalan yüzde ise biz teknik ekibe düşüyor. Bu takım başarılı olacaksa bunu hep birlikte başaracağız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUNDHA TFFLigSamsunsporlaEnginTürkiyeTakımımızaBuTFFSamsunsporteknikNuri Asan TesisleriSamsunsporBizOynadığımızHiçOnunAmaBenUmarımTAKIMIMIZA GÜVENİYORUM TakımınTakımGeri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24