Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: Takımımıza güveniyoruz

Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunsporla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Engin İpekoğlu \"Samsunspor gibi Türkiye\'nin en önemli kulüplerinden birisinde görev almak, bizim ekip olarak onur duyduğumuz bir durum. Takımımıza güveniyoruz. Bu takım başarılı olacaksa bunu hep birlikte başaracağız\" dedi.

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Engin İpekoğlu için Nuri Asan Tesisleri\'nde imza töreni düzenledi. 1+1 yıllığına Samsunsporla anlaşan Engin İpekoğlu, imza töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Samsunspor\'da görev almanın onur verici olduğunu söyleyen Engin İpekoğlu, \"Samsunspor gibi Türkiye\'nin en önemli kulüplerinden birisinde görev almak, bizim ekip olarak onur duyduğumuz bir durum. 1,5 milyon kişinin yaşadığı bir ilimizin, burada sadece futbolcu ve teknik heyet değil özellikle en yukarıdan başlayarak mülki amirlerimizin, şehrin ileri gelenlerinin, taraftarlarımızın birlik ve beraberliği sonucu başarıya inanan bir teknik adamım. Biz bizi yaratmak istiyorsak birlikteliğin kesinlikle olması gerektiğine inanıyorum. Oynadığımız ligde sezona başladığımız andan itibaren sadece Samsunspor camiası değil en az 10 tane kulüp şampiyonluk için yola çıkıyor. Hiç beklenmedik takımlarda şampiyon olabiliyor. Şampiyon olan takımların birçoğu da kent içerisinde ki birlik ve beraberliği yakalayan takımlardan oluşuyor. Onun için Samsunspor\'un 5 yıllık aradan sonra beklentisi şampiyonluk. Ama dediğim gibi birlik ve beraberliğe inanan bir kişiyim. Ben bunun sahadaki durumla ilintili olduğunu düşünüyorum. Umarım bizde ekip ve teknik ekip olarak bu süreyi alacağımız iyi sonuçlarla kısaltırız\" dedi.

TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM

Takımın başarılı olması için hep birlikte çalışılması gerektiğini belirten ve takıma güvendiğini söyleyen teknik direktör Engin İpekoğlu, \"Arzu edilen başarıyı da hep birlikte tüm şehir olarak hep birlikte sağlarız. Takımımıza güveniyoruz. Özellikle bizim takımımızdaki işin teknik boyutu dışında takım içerisinde ki birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu biliyoruz. Takım içerisinde ki birlik ve beraberliğin işin yüzde 50\'sidir diye düşünüyorum. Geri kalan yüzde ise biz teknik ekibe düşüyor. Bu takım başarılı olacaksa bunu hep birlikte başaracağız\" diye konuştu.

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