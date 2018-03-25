Samsunspor Teknik Direktörü Durmuş: "Spor Toto 1'nci Lig'de hedefsiz takım yok"

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)



Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor\'un teknik direktörü Besim Durmuş, oynadıkları ligin zor bir lig olduğunu ve küme düşen takımların haricinde hedefsiz bir takımın bulunmadığını söyledi.

Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Nuri Asan Tesisleri\'nde teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde yapılan idmanda oyuncular ilk olarak salonda çalıştılar. İdman daha sonra yenileme çalışmasının ardından son buldu.

Milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, \"Boluspor maçından sonra bu milli takım arası bizim için iyi oldu. Arka arkaya oynanan maçlarda yorgunluk, sakatlık ve kadronun da kısıtlı olduğunu düşünürsek ara bizim için önemliydi. Şu anda bunu iyi değerlendiriyoruz. Verimli çalışmalarımız oluyor. Hem sakatlıktan dönenleri rehabilite yapıyoruz hem de güç topluyoruz. Bu süreci olumlu değerlendirerek, Adanaspor maçına iyi çıkacağız. Adanaspor maçı bizim için en önemli maç. Şu anda moral ve motivasyon olarak da iyiyiz. Çünkü son Boluspor maçında ortaya koyduğumuz tavır olumluydu. İnşallah Adana\'dan da olumlu dönerek tekrar ligin sonuna doğru en kısa sürede o psikolojiden kurtulacağız ve Samsunspor hak ettiği yerlerde ligi bitirecektir\" dedi.

Samsunspor\'un son 6\'ncı haftaya 33 puanla girdiğini belirten Durmuş, \"Düşen iki takımın dışında ne yukarıda ligi garantileyen var ne de altta ligde kalmayı garantileyen takım var. Bu her hafta böyle devam ederse ligin sonuna kadar ne olacağı belli olmaz. Şu anda düşenlerin dışında hedefsiz bir takım yok. Ligde kalacak puanı hesap etmek zor. Onun için ligin biraz daha kısalması gerekiyor ama her puan çok önemli. Bu ligde 1 puan değerli, 3 puan ise süper. Kısa sürede 3 puanlara ulaşıp, ligin sonunu beklemeden alt sıralardan kurtulacağız\" diye konuştu.

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