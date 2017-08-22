T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor teknik direktörü Alpay Özalan: İyi yönlerimi örnek alın

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1'inci Ligi takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, iki hafta içerisinde oyuncuların gördüğü kartlar ile ilgili yaptığı açıklamada "Biraz fazla kart görüyoruz

22 Ağustos 2017 22:08

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'inci Ligi takımlarından Samsunspor\'un teknik direktörü Alpay Özalan, iki hafta içerisinde oyuncuların gördüğü kartlar ile ilgili yaptığı açıklamada \"Biraz fazla kart görüyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla toplantı yaptım. Çok hırslı bir takımım var.
Çok savaşçı bir takımız. Benim de futbol oynadığım zamanlarda kendimi örnek verdiğim zaman, \'aşırı konsantrasyon böyle kartlara yansıyor\' diye düşünüyorum. Onlara örnek verdiğim bir şey var, ‘Benim bu yönlerimi örnek almayın, iyi yönlerimi örnek alın’ diyorum\" dedi.
TFF 1\'nci lig takımlarından Samsunspor, 25 Ağustos Cuma günü saat 19.45\'de sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Samsun Nuri Asan Tesisleri\'nde teknik direktör Alpay Özalan, gözetiminde devam ediyor. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Alpay Özalan, futbolcuların gördüğü kartlar ile ilgili yaptığı açıklamada, \"2 yabancı, 1 Türk oyuncu ile imza aşamasına kadar geldik. Biraz fazla kart görüyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla toplantı yaptım. Çok hırslı bir takımım var. Çok savaşçı bir takımız. Benim de futbol oynadığım zamanlarda kendimi örnek verdiğim zaman, aşırı konsantrasyon böyle kartlara yansıyor diye düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımı çok iyi anlıyorum. Ama hep onlara örnek verdiğim bir şey var, ‘Benim bu yönlerimi örnek almayın, iyi yönlerimi örnek alın’ diyorum. Bu gördüğümüz kartları çok fazla hırslı olduklarında çok fazla mücadele ettiklerine yoruyorum. Bunları kontrol altına almamız lazım. Bunların da yavaş yavaş yerine oturacağını düşünüyorum. Yabancı futbolcularımız geç geldiğinden ve antrenmansız olduğundan ileri bölgede zayıfmışız gibi gözüküyor. Eksiklerimiz olsa da her zaman çok çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın antrenman kondisyonu arttığı sürece bu ligdeki en iyi hücum bölgesi bizim takımımızda diye düşünüyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA TFFLigiSamsunsporAlpayBununBenimOnlaraTFFAğustos CumaAdana DemirsporSamsun Nuri Asan TesisleriAntrenmandaTürkBirazOyuncuAmaBuBunlarıBunlarınYabancıEksiklerimizArkadaşlarımızın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24