Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "Deplasmanda galip gelememek baskı oluşturmuyor"

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, oynadığı 13 deplasmandır kazanamıyor. Sportif direktör Coşkun Zeren, deplasmanlarda galip gelememenin oyuncular üzerinde bir baskı oluşturmadığını söyledi.

Kırmızı-beyazlı takım sezon boyunca oynadığı 14 deplasman maçından 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 13 deplasman maçlarında galibiyet yüzü görmeyen Samsunspor\'un sportif direktörü Coşkun Zeren ise galip gelememelerinin üzerlerinde bir baskı oluşturmadığını söyledi.

Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Adanaspor maçı öncesi takım hakkında bilgi veren Zeren, \"Ufuk Budak ve milli takımdan sakat dönen Enes\'in dışında sakat oyuncumuz bulunmuyor. Enes, bugün kontrollerinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Pazartesi günü oynayacağımız Adanaspor maçından mutlaka puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Adanaspor maçı hem bizim için hem de rakip için zorlu geçecek. Artık ligin son haftalarına giriyoruz. Puan kaybına tahammülümüz yok. Kazanmak için gidiyoruz. Takımımızın Adana\'dan puan ya da puanlarla döneceğine inanıyorum\" dedi.

\"DEPLASMANDA KAZANAMAMAK BASKI OLUŞTURMUYOR\"

Yaklaşık bir yıldır deplasmanda kazanamamanın oyuncular üzerinde bir baskı oluşturmadığını ifade eden Zeren, \"Bu sene ligin ikinci haftasında deplasmanda sadece Manisaspor galibiyetimiz var. Ondan sonra bir galibiyetimiz yok. Bu üzerimizde bir baskı oluşturmuyor. Çünkü biz deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız. Son dönemlerde iyi oynadık. Örneğin Adana Demirspor maçını kazanabilirdik ama golümüz sayılmadı. Ama Adana\'ya kazanmak için gideceğiz. Takımımız son derece tecrübeli. Kazanmak için de her şeyi yapacağız. Kazanamama baskısı üzerimizde bir etki oluşturmuyor. Geçen bütün haftaları unuttuk. Önümüzdeki son 6 haftaya odaklandık. Adana\'dan da mutlaka puan veya puanlarla döneceğimize inanıyorum. Buna takımda, teknik ekip de ve tüm camia inanıyor\" diye konuştu.

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