Samsunspor sezon açılışını 26 Ağustos'ta yapacak

SAMSUN, (DHA)



YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum\'da sürdüren Samsunspor, sezon açılışını 26 Ağustos\'ta Yeni Orduspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla yapacak.

Spor Toto 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele edecek olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum\'da sürdürüyor. Teknik direktör Taner Taşkın gözetiminde çalışmalarını yapan kırmızı-beyazlı ekibin bu sabahki antrenmanı oldukça neşeli geçti. 5\'e 2 orta oyunu ile başlayan antrenmanda, oyuncular mendil kapmaca ve el topu oynadı. Futbolcuların moralli olması teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Başkan İsmail Uyanık\'ın yeniden göreve gelmesiyle Samsunspor camiasında \'Uyanış Sezonu\' olarak adlandırılan bu yıl hedefini şampiyonluk olarak belirleyen kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon açılışını da 26 Ağustos\'ta Samsun\'da yapacak. Futbolcuların tanıtılacağı ve görsel etkinliklerin yapılacağı sezon açılışında Samsunspor, 3\'üncü Lig ekiplerinden Yeni Orduspor ile hazırlık maçı yapacak.



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