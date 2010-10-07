Samsunspor oynayacağı maçın 'Kürtçe' verilmesine tepkili

T24 - Samsunspor-Adanaspor maçının TRT?Şeş’ten verilecek olmasına Samsunspor tepki gösterdi.Bunun üzerine TRT, maçı Şeş kanalından Kürtçe, TRT Haber’den ise Türkçe yayınlama kararı aldı.



Bank Asya 1. Ligi takımlarından Samsunspor’un yarın oynayacağı Adanaspor maçının TRT’nin Kürtçe kanalı TRT Şeş’ten yayınlacak olması tepkilere neden oldu. Samsunspor Basın Sözcüsü Haluk Tan, TRT’nin tavrını anlayamadıklarını söylerken, TRT Şeş Koordinatörü Fetuhllah Kırşan, maçın aynı anda iki kanalda birden Türkçe ve Kürtçe yayınlanacağını belirtti.



19 Mayıs Stadı’nda oynanacak Samsunspor - Adanaspor maçının TRT Şeş’ten Kürtçe olarak yayınlanacak olmasına Samsunspor yönetiminden tepki geldi. Kulübün Basın Sözcüsü Haluk Tan, bunun anlaşılır bir durum olmadığını belirterek, federasyon nezdinde ve siyasi olarak tepkilerini dile getirip, maçın TRT’nin başka bir kanalında yayınlanmasını istediklerini kaydetti. Tan “TRT yönetiminin Samsunspor maçını TRT Şeş’e vermesi gayriciddi bir durum. Diyarbakırspor maçlarını yayınlamalarını anlıyoruz. Ancak Samsunspor - Adanaspor maçını yayınlamalarını anlamakta zorlanıyoruz. Biri Karadeniz, diğeri Akdeniz takımı. Maçın başka bir kanala alınacağına inanıyoruz” dedi.



AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk de, girişimler sonucu konunun çözüldüğünü savunarak “Gerekli görüşmeleri yaptık. Bir sıkıntı yok. Samsunspor - Adanaspor maçı TRT 1 veya TRT 3’ten yayınlanacak” diye konuştu.





İptal yok, ortak yayın var



Ancak Kırşan, Öztürk’ten farklı olarak, maçın TRT Şeş’ten alınmadığını, aynı anda TRT Haber kanalından da Türkçe yayınlanacağını dile getirdi. Güneydoğu dışındaki kentlerin maçlarının TRT Şeş’ten yayınlanmasının, kanalın Güneydoğu ile özdeşleşmesinin önüne geçmek için alınmış bir karar olduğunu vurgulayan Kırşan, tepkiler üzerine maçın TRT Haber ile birlikte yayınlanacağını, bundan sonra da TRT Şeş üzerinden yapılacak yayınlarda bu yolun izleneceğini söyledi.



Kırşan şöyle konuştu: “Bu sezon başlayınca federasyonla yapılan sözleşme 3 - 4 maçın değişik kanallarda canlı yayınına imkan veriyordu. Bunlardan birinin TRT Şeş’te yayınlanmasına karar verdik. Daha çok bölge illerinin takımlarının maçlarını yayınladık. Özellikle buraları vermeye çalışıyoruz. Samsun’da bir hassasiyet oluştu. Biz de bu hassasiyeti dikkate aldık. İsteyen vatandaşlarımız Kürtçe, isteyen vatandaşımız Türkçe izleyecek. Daha önce de yine Samsun’un bir maçıydı sanırım; onu verdik. Buradaki hassasiyet şu; Samsunlu Kürtçe bilmeyen binlerce insanımız var. Onların haklı taleplerini gözönünde bulundurarak yeniden değerlendirme yapıp TRT Haber’de yayın kararı aldık.”







