T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor kayyıma kaldı

Samsunspor, Vali Osman Kaymak'ın atayacağı kayyıma devredilecek

26 Ocak 2018 21:32

TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor, bugün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da kimsenin başkanlığa aday olmamasından ötürü, kulüp tarihinde ilk kez kayyuma kaldı. Samsunspor, Vali Osman Kaymak'ın atayacağı kayyıma devredilecek

TFF 1’inci Lig takımlarından Samsunspor’da ilki 20 Aralık ikincisi ise 28 Aralık 2017’de yapılan kongrelerde başkan adayı olmamasından dolayı divan kurulu görevi mevcut başkan Erkurt Tutu’ya vermişti. Erkurt Tutu ve ekibi ise 29 Aralık 2017’de istifa etmiş ve kulüp Samsunspor Başkanlık Divan Kurulu’na kalmıştı.

Divan kurulu ise yaptığı görüşmeler sonrasında ilki 19 Ocak ikincisi ise 26 Ocak’da yapılmak kaydıyla olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıklamıştı. İlki ertelenen gerel kurulun ikincisi bugün Kongre Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ediz Durmuş Bilgin başkanlığında divan başkanlığı oluşturuldu. Öneri ve temennilerin konuşulduğu kurulda aday olmamasından dolayı, kulüp tarihinde ilk kez kayyuma kaldı. Samsunspor, Vali Osman Kaymak’ın atayacağı kayyıma devredilecek. (Sözcü/Skor)

 

ETİKETLER

Samsunspormaki krizseçimkayyum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24