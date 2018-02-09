Samsunspor 'Kayyım Yönetimi' belli oldu

SAMSUN,(DHA) - SAMSUNSPOR\'un olağanüstü kongresinde aday çıkmayınca kayyıma devredilen ardından kulübe, kayyım heyeti atandı.

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor\'u yönetecek olan kayyım heyeti açıklandı. Samsun Valiliği\'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamadu şu ifadeler kullanıldı: \"Samsunspor Kulübü’ne, kulüp genel kurulu tarafından yönetim kurulu seçilip göreve başlayıncaya kadar, TMK 427/4 hükmü gereğince adı belirtilen Samsunspor Kulübü’nün işlerini yürütmek üzere; Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Esas No:2018/177 ve Esas Karar No:2018/197 kararı ile Ahmet Güral Karayılmaz, Nihat Soğuk, Suat Çakır, Mesut Aydoğdu, Mehmet Hayri Şen, Osman Arslan ve Mehmet Cem Yazgan kayyım olarak atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"