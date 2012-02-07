-Samsunspor kafilesine yük treni çarptı SAMSUN (A.A) - 07.01.2012 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Samsunspor kafilesini taşıyan kulüp otobüsüne yük treni çarptı. Dün akşam Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşma sonrasında sabaha karşı Samsun'a dönen kafileyi taşıyan otobüse, kent girişi Belediyeevleri Kavşağı hemzemin geçidinde, Arif Poyraz yönetimindeki, 46006 sefer sayılı Samsun-Azot seferini yapan tren çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle futbolculardan Hakan Arslan'ın dudağının patladığı, Serdan Özkan'ın da ayağını koltuğa çarptığı öğrenildi. Kazayla ilgili basın mensuplarına bilgi veren kulüp otobüsünün şoförü Recep Terzi, Dün akşam oynanan maçın ardından karayoluyla Samsun'a döndüklerini söyledi. Terzi, şunları kaydetti: ''Gece yarısıydı. Belediyeevleri Kavşağı'nda trafik lambalarına bakıyordum. Doğupark'a girmek için hemzemin geçidine geldiğimde bariyerler açıktı. Hemzemin geçidine girdikten sonra ışıkları bile olmayan treni fark ettim ve arabanın gazına yüklendim. Gaza yüklenmemle beraber tren otobüsün arka sol lastiğe vurdu ve bizi kenara itti. Eğer erken fark etmemiş olsaydık tren otobüsün ortasından vuracaktı. Allah muhafaza otobüsü takla attırırdı. Durum daha kötü olabilirdi.'' Samsunspor Kulübü Genel Koordinatörü Tarkan Demirhan ise, olay yerine geldikleri sırada hemzemin geçitteki sinyalizasyon ışıklarının kendilerine yeşil yandığını belirterek, ''Tam bu sırada trenin geldiğini fark ettik. Şoförümüz aracı hızlandırarak trenin otobüse ortadan vurması engellendi. Çok büyük bir kaza atlattık'' diye konuştu.