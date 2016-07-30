Samsunspor İŞKUR'dan menajer ve basın danışmanı arıyor

Samsunspor Kulübü, sportif menajer, basın danışmanı ve sekreter alımı için İŞKUR'a müracaat etti.

Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, İŞKUR'a çeşitli mesleklere mensup insanların iş bulmak için başvurduğunu, kendilerinin de bu amaçla sportif menajer, basın danışmanı ve sekreter alımı için geçen hafta bu kuruma müracaat ettiklerini söyledi.

İŞKUR'da kalifiye elemanlar bulunduğunu ifade eden Araboğlu: "Bu, son derece medeni bir işlemdir. Devletin bir kurumuna başvuruyorsun, 'benim istediğim vasıfta elemanlar şunlar' diyorsun, 'buna uygun elemanınız varsa gönderin görüşme yapalım' diyoruz.



Bir haftadır menajer, basın danışmanı ve sekreter adayı 17 kişi ile görüştüm. Hepsi vasıflı çocuklar. Yetişmiş eleman bulmak için doğru yerlere müracaat etmenin nesi yanlış. Çünkü yetiştirmek için eleman aramak istemiyoruz, yetişmiş eleman almak istiyorum."