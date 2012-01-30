-Samsunspor Fenerbahçe maçına kilitlendi SAMSUN (A.A) - 30.01.2012 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2 Şubat Perşembe günü iç sahada oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Afrika Kupaları müsabakalarında forma giyen Aristide Bance dışında tüm oyuncular katıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda oyuncular, düz koşu ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenman, ayak tenisi çalışması ile sona erdi. Karadeniz ekibi, yarın dinlenecek. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Mesut Bakkal, Samsunspor gibi köklü bir kulüpte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Samsunspor'un taraftarı ve camiası ile her zaman kendisini cezbettiğini ifade eden Bakkal, ''Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İşimiz zor ama imkansız değil. Daha önce bu durumda bulunan takımlarla çalıştım. Bugüne kadar hep anlımızın akıyla çıktık. Şimdi Samsunspor takımı özellikle oyuncu kalitesi ve taraftarları olarak ve camia olarak beni en çok cezbeden kulüplerden bir tanesi'' dedi. Samsunspor yönetiminin takım için elinden geleni yaptığını belirten Bakkal, ''Onun için burayı tercih ettim. İnanılmaz bir başkanımız var. Varını yoğunu ortaya koyuyor. Benim Samsunspor'a gelmemde en büyük etkenlerden bir tanesi. Samsunspor'a çok kısa vadeli gelmeyi düşünmüştüm. Ama burayı tanıdıktan sonra da uzun vadeli çalışacağımı düşünüyorum. Burada güzel şeylerin yapılacağına inanıyorum. Bu futbolcu ordusu ile en azından bundan sonra daha istekli bir oyun oynayacağımıza inanıyorum. Hatta Fenerbahçe maçından başlayarak bu işe en iyi şekilde başlayacağımızı düşünüyorum. İnşallah başaracağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın'' diye konuştu. Samsunspor camiasının desteğe ihtiyacının olduğunu ifade eden Bakkal, açıklamasını şöyle tamamladı: ''Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Basına ihtiyacımız var, taraftara ihtiyacımız var. Samsun halkından destek istiyoruz. Benim umudum var, benim isteğim var. Bunun için zaten buradayım. İnşallah bu istek ve enerji takıma da yansır. Samsun'a herekese hayırlı olamasını diliyorum. Şu saatten itibaren geçmişi unutup geleceğe bakıyoruz. Onun için her şeyi Samsunspor için yapalım. Kenetlenmek zor değil. Nisan'da maçlarımız bitiyor. Samsunspor'umuza sahip çıkılmasını istiyorum.''