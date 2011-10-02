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Spor

Samsunspor evinde yenildi SAMSUN (A.A)

02 Ekim 2011 20:27

-Samsunspor evinde yenildi SAMSUN (A.A) - 02.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Samsunspor ile Manisaspor arasındaki karşılaşma 2-1 misafir takımın üstünlüğüyle tamamlandı.  68. dakikada Manisaspor'un atağında Ahmet'in ceza sahası içinden sert şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı. 72. dakikada Samsunspor atağında Zenke'nin ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta gitti. 75. dakikada Ufuk'un pasında iki kişiyi çalımlayarak ceza sahası içine giren Ekıgho'nun vuruşunda meşin yuvarlar üstten auta gitti.  79. dakikada Samsunspor'un kazandığı serbest atışı Ufuk kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine yaptığı ortaya müsait pozisyondaki Bance kafayla vurdu. Kaleci İlker, ağlara giden topu ayaklarıyla çeldi.  Karşılaşma misafir takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs  Hakemler: Abdullah Yılmaz xxx, Nihat Mızrak xxx, Serdar Diyadin xxx Samsunspor: Ertuğrul xx, Bahia xx, Fink xx (Dk. 61 Zenke xx), Mustafa xx, Ekigho xx, Kemal xx, Ergün xx, Bahce xx, Dominguez xx (Dk. 77 Murat Yıldırım ?), Akaki xxx, Bülent xx (Dk. 61 Ufuk xx) Manisaspor: İlker xxx, Yiğit İncedemir xx, Hüseyin xx, Nizamettin xx (Dk. 86 Iwanskı ?), Yiğit İsmail Gökoğlan xx (Dk. 74 Adem xx), Mehmet xx (Dk. 65 Bekir xx), Isaac xxx, Akamınko xx, Ahmet xx, Murat Erdoğan xxx, Ömer xxx Goller: Dk. 8 Murat (penaltı), Dk. 28 Ömer (Manisaspor), Dk. 39 Akaki (Samsunspor) Sarı kartlar: Dk. 3 Bahia (Samsunspor), Dk. 19 Yiğit İncedemir, Dk. 24 Akaminko, Dk. 69 Nizamettin, Dk. 90 Bekir (Manisaspor)

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