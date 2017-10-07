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Spor

Samsunspor, Engin İpekoğlu ile prensipte anlaştı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR, teknik direktör sorununu çözdü

07 Ekim 2017 18:59

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR, teknik direktör sorununu çözdü. Samsun\'a davet ettiği Engin İpekoğlu ile Nuri Asan Tesisleri\'nde görüşen yönetim prensip anlaşmasına vardı.
TFF 1\'inci lig ekiplerinden Samsunspor, Alpay Özalan ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarında sona geldi. Teknik adam arayışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, Engin İpekoğlu ile prensipte anlaştıklarını belirterek, \"Engin hocamız bugün tesislerimze geldi ve görüştük. Ufak tefek prüzler var. Yarın Engin hoca ile kulüp başkanımız Erkurt Tutu karşılıklı görüşecekler. Yarın aksilik olmazsa olumlu sonuç alacağız. Takımı ise bugünkü antrenmanda Besim Durmuş hocamız çalıştıracak\" diye konuştu.

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