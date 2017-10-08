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Spor

Samsunspor, Engin İpekoğlu ile anlaştı

Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA)- TFF 1'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Engin İpekoğlu ile 1+1 yıllık anlaştı

08 Ekim 2017 19:55

Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA)- TFF 1\'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Engin İpekoğlu ile 1+1 yıllık anlaştı.
TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, Alpay Özalan ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarında dün Nuri Asan Tesisleri\'nde Engin İpekoğlu ile görüştü. Dünkü görüşmenin ardından bugün kulüp başkanı Erkurt Tutu ile görüşen İpekoğlu, kulüple anlaşmaya vardı. 1+1 yıllığına anlaşmaya varılan Engin İpekoğlu\'nun yarın takım ile ilk antrenmanına çıkacağı öğrenildi.

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