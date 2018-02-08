T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanıyor

SAMSUN, (DHA)  Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor

08 Şubat 2018 19:37

SAMSUN, (DHA) 

Spor Toto 1\'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Spor Toto 1\'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, 11 Şubat Pazar günü evinde karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri\'nde devam ediyor. Teknik adam Engin İpekoğlu gözetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar antrenmanı ısınma, düz koşu, şut, 5\'e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla tamamladı.
Ayrıca kırmızı-beyazlı ekibi kayyum heyeti olarak atanması beklenilen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, TFF Bölge Müdürü İbrahim Güven, Samsunspor Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Çakır, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, Makine Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri izledi.
Bu arada, Kırmızı-Beyazlı takımın antrenmanını, Samsunspor\'a atanması beklenilen kayyum üyeleri de izledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHA  Spor TotoLigSamsunsporBüyükşehir Belediye ErzurumsporSpor TotoPazarNuri Asan TesisleriTeknikEnginAyrıcaGençlik HizmetleriSporMüdürü Ahmet Güral Karayılmaz TFF Bölge MüdürüGüven Samsunspor Divan Kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24