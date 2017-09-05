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Spor

Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de, 10 Eylül Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak olan Samsunspor, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

05 Eylül 2017 16:21

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de, 10 Eylül Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la karşılaşacak olan Samsunspor, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
10 Eylül Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la karşılasacak olan Samsunspor, çalışmalarına teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde Samsun Nuri Asan Tesisleri\'nde ara vermeden devam ediyor.
Kırmızı beyazlı ekip sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda düz koşu, ısınma hareketleri, pas ve taktik çalışması yaparak tamamladı. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Samsunspor Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, \"Biz, futbolcu arkadaşlarımıza ve teknik yönetimimize güveniyoruz. Maçtan yüzümüzün akıyla döneceğiz. Taraftarlarımızın da bizi bu deplasmanda yalnız bırakmayacağını iyi biliyoruz. Çünkü onlar bizi hiç bir deplasmanda yalnız bırakmadı\" dedi.

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