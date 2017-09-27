Samsunspor Başkanı Tutu: Gelecek yıl takımı borçsuz bir hale getireceğiz

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'nci lig takımlarından Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, kulübün seneye borçsuz bir kulüp olacağını belirterek, \"Yönetime geldiğimizde 65 milyon TL civarında borç vardı. Bu rakımı 16 milyon TL\'ye kadar indirdik. Yönetim olarak Samsunspor\'u gelecek yıl borçsuz bir takım haline getireceğiz\" dedi.

TFF 1\'nci lig ekiplerinden Samsunspor\'un Başkanı Erkurt Tutu, kulübün mali yapısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün seneye borçsuz bir kulüp olacağını belirten Başkan Tutu, \"Yönetime geldiğimizde 65 milyon TL civarında borç vardı. Bu rakımı 16 milyon TL\'ye kadar indirdik. İnşallah gelecek yıl borçsuz bir takım olacağız.Öncekli dönemlerdeki futbolcularımıza olan borçlarımız yüzünden FIFA\'da sorunlar oldu. Bir kaç kez puan silme cezası ile karşı karşıya geldik. Ancak 2 yıl içinde borcu erittik. Kulübün eski futbolculara ve yöneticilere yaklaşık 16 milyon TL civarında bir borcu kaldı. Yönetim olarak Samsunspor\'u gelecek yıl borçsuz bir takım haline getireceğiz. Bizim dönemimizde TFF\'ye icra gitmedi\" diye konuştu.

SPORTİF BAŞARISIZLIK HERKESİ ÜZÜYOR

TFF\'ye kendi dönemlerinde bir icra dosyası gitmediğini ancak sportif başarısızlığın herkesi üzdüğünü söyleyen Başkan Tutu, \"Takımımızın galibeyete ihtiyacı var. Bir galibiyet takımı moral ve motivasyon olarak yukarıya doğru taşıyacaktır. İnşallah deplasmanda Ankara\'da karşılaşacağımız Balıkesirspor maçından galibiyetle ayrılırız\" dedi.

MAÇ ANKARA\'DA

TFF 1\'nci Ligin 7\'nci haftasında Samsunspor\'un 1 Ekim Pazar günü Yeni 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynanması beklenilen Balıkesirspor maçı, zeminin bakıma alınması nedeniyle Ankara\'ya alındı. Yönetimin çimlerde meydana gelen bozulma nedeniyle federasyona başvurarak maçın başka bir şehirde oynanmasına talep etmesi üzerine, Pazar günü oynanacak olan Samsunspor-Balıkesirspor karşılaşması Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynanacak.

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