Samsunspor Başkanı Tutu: "Hoca, biz, siz ve futbolcular zor günler geçiriyoruz"

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE 1\'nci Lig takımlarından Samsunspor\'da Başkan Erkurt Tutu, gazetecilerle gerginlik yaşayan teknik direktör Alpay Özalan konusuna değinerek, \"Şuanda hep birlikte zor günler geçiriyoruz. Hoca, biz, siz ve futbolcular zor günler geçiriyor. Kavgadan uzak, birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunları çözmemiz gerekiyor\" dedi.

TFF 1\'nci lig ekilerinden Samsunspor, 24 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri\'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Dünkü antrenman öncesi soru sormak isteyen gazetecilere, \"Bu kadar kalabalık gelmeniz için böyle sonuçlar mı almamız lazım” diyerek tepki gösteren teknik direktör Alpay Özalan, gerginliği ve tepkisini bugün de devam ettirdi. Anterenmanda basın mensuplarının her zaman görüntü ve fotoğraf çektiği yere girmesine izin vermeyerek, tesislerin köşesinde şeritle belirlediği alanda çalışılmasını istedi. Genç teknik adam, kulübün medya sorumlusu ile idmanı takıp etmeye gelen basın mensuplarına durmaları gereken yer konusunda haber gönderdi.

Yaşanan kriz sonrası kulübe gelen Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, \"Basının neden buraya alındığını konuşurum. Ne için yapıldığını sorarım. Bir çözüme kavuştururuz. Şuanda hep birlikte zor günler geçiriyoruz. Hoca, biz, siz ve futbolcular zor günler geçiriyor. Kavgadan uzak, birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Biz yönetim olarak doğru kararlar alabilmek için çaba sarf ediyoruz. Sportif alandaki başarısızlık başta ben de olmak üzere hepimizde sıkıntılı süreç yaşatıyor. Türkiye’nin en zor çözülmesi gereken mali kriterleri geçiyoruz, bir çok kulüp ceza yerken biz kurtuluyoruz. Bunun mutluluğunu bile yaşayamıyoruz\" dedi.

\"BÜYÜK TEPKİLER VAR\"

Teknik Direktör Alpay Özalan\'a ve kendisine büyük tepkiler olduğunu söyleyen Başkan Tutu, \"Ben yaptıklarımın doğru olduğuna inandığım için çaba sarf ediyorum. Birlik olmamız lazım. Kavga edersek hiçbir soruna çözüm bulamayız. Hepimiz açısından işler daha farklı yerlere gider. Herkes tepki koymakta haklı. Bütün maçları kazanmak, en büyük hedefimiz olması lazım. Ben yapılan eleştirilerin hepsini üstüme alıyorum. Bu kulübün başkanı benim, en son kararı verecek olan da benim. Elimizden geldiği kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ligdeki kadrolara baktığım zaman bu kadronun başarılı olacağını inanıyorum. Bu söylediklerime aldığımız sonuçlardan dolayı haklı olarak yine tepkiler olacak. İnşallah sonu hayırlı olacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın mensuplarından görüntü

-Başkandan görüntü

-İdmandan görüntü

-Başkan Tutu\'nun açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)