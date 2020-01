Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu: İyi oyuncu bulmak zor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un Başkanı Erkurt Tutu, transferler ile ilgili yaptığı açıklamada, \"Her kulüp oyuncu arıyor. İyi oyuncu bulmak zor. Biz bulduğumuz oyuncu ya da ismini tespit ettiğimiz oyuncu gündeme düştüğü zaman iş farklı bir yere gidiyor\" dedi.

TFF 1\'nci Lig takımlarından Samsunspor, 10 Eylül Pazar günü Rize\'de karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi çalışmalarına teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde Samsun Nuri Asan Tesisleri\'nde ara vermeden devam ediyor. Antrenman öncesi gazetecilere kulübün transfer çalışmaları hakkında bilgi veren kulüp başkanı Erkurt Tutu, iyi oyuncu bulmanın zor olduğunu belirterek \"Hem yabancı hem de yerli oyuncularla görüşmelerimiz var. Görüşmeler belirli bir aşamaya geldi. Her kulüp oyuncu arıyor. İyi oyuncu bulmak zor. Biz bulduğumuz oyuncu ya da ismini tespit ettiğimiz oyuncu gündeme düştüğü zaman iş farklı bir yere gidiyor. Biz sizlerle zaten gerekli paylaşımları yapıyoruz ve yapacağız da. Bugün hocalarımızla da çalışmalar yaptık. Konuştuğumuz isimlerle ilgili değerlendirmeler yaptık. Oyuncu alacaksak tabii ki bize katkısı sağlayacak oyuncu almamız lazım. Bunu da hocamızın desteği doğrultusunda yapacağız. Onun onaylamadığı hiçbir oyuncuyu almayacağız. Bizim zaten iyi bir kadromuz var\" dedi.

Tunuslu Mohamed Larbi\'nın sakatlığı ile ilgili de açıklamalarda bulunan başkan Erkurt Tutu, \"Larbi\'nin sakatlığı son derece üzücü, tam takıma uyum sağlamaya başlamıştı. Bizim için de her futbolcumuz gibi önemli bir futbolcuydu. Ama futbolda ne yazık ki bunlar var. Antrenmanda böyle sakatlıklar olabiliyor. Larbi\'nin sözleşmesiyle ilgili bir sıkıntı da yok. Zaten kurallarda buna müsaade etmez. Sakatlığı bitene kadar biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Teknik direktör Alpay Özalan ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması ile ilgili yaptığı açıklamada, maça galibiyet için çıkacaklarını ve bu doğrultuda antrenmanlar yaptıklarını söyledi.

