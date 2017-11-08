T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor basın sözcüsü Araboğlu: Kara bulutlar üstümüzde dolaşıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1'nci Lig takımlarından Samsunspor'un Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, lig süreci ile ilgili yaptığı açıklamada "Kara bulutlar üstümüzde dolaşıyor

08 Kasım 2017 21:46

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'nci Lig takımlarından Samsunspor\'un Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, lig süreci ile ilgili yaptığı açıklamada \"Kara bulutlar üstümüzde dolaşıyor. Bu bir talihsizliktir. Her maçta bir sakatımız oluyor. Nasıl bir nazar var üzerimizde anlayamıyorum\" dedi.
TFF 1\'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, bugün Nuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör Engin İpekoğlu gözetiminde karşılaşacakları Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı. TFF 1\'inc iLig ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kulübün basın sözcüsü Rüştü Araboğlu , \"Karşılaştığımız Boluspor karşısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirip, 3 puanla sahadan ayrılsaydık Samsunspor bugün ilk 6’nın içerisindeydi. Maçtan önce de ayağımızın yere iyi basması gerektiğini söylemiştim. Herhalde \'ayağımız yere basmadı\' diye düşünüyorum. Eğer hedefe oynayacaksak daha sıkı çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız işi daha ciddiye almamız lazım. Önümüzdeki Adanaspor maçını bunun başlangıcı olur inşallah. Çok sayıda sakat oyuncumuz da var. Kara bulutlar üstümüzde dolaşıyor. Bu bir talihsizliktir. Her maçta bir sakatımız oluyor. Nasıl bir nazar var üzerimizde anlayamıyorum. Milli takım arası var. İnşallah bu arada sakatlarımız düzelir\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA TFFLigSamsunspor Basın Sözcüsü Rüştü AraboğluBuHerNasılTFFSamsunsporNuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör EnginAdanasporKulübünRüştü AraboğluBolusporMaçtanHerhaldeEğer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24