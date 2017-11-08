Samsunspor basın sözcüsü Araboğlu: Kara bulutlar üstümüzde dolaşıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'nci Lig takımlarından Samsunspor\'un Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, lig süreci ile ilgili yaptığı açıklamada \"Kara bulutlar üstümüzde dolaşıyor. Bu bir talihsizliktir. Her maçta bir sakatımız oluyor. Nasıl bir nazar var üzerimizde anlayamıyorum\" dedi.

TFF 1\'nci Lig ekiplerinden Samsunspor, bugün Nuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör Engin İpekoğlu gözetiminde karşılaşacakları Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı. TFF 1\'inc iLig ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kulübün basın sözcüsü Rüştü Araboğlu , \"Karşılaştığımız Boluspor karşısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirip, 3 puanla sahadan ayrılsaydık Samsunspor bugün ilk 6’nın içerisindeydi. Maçtan önce de ayağımızın yere iyi basması gerektiğini söylemiştim. Herhalde \'ayağımız yere basmadı\' diye düşünüyorum. Eğer hedefe oynayacaksak daha sıkı çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız işi daha ciddiye almamız lazım. Önümüzdeki Adanaspor maçını bunun başlangıcı olur inşallah. Çok sayıda sakat oyuncumuz da var. Kara bulutlar üstümüzde dolaşıyor. Bu bir talihsizliktir. Her maçta bir sakatımız oluyor. Nasıl bir nazar var üzerimizde anlayamıyorum. Milli takım arası var. İnşallah bu arada sakatlarımız düzelir\" dedi.

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