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Spor

Samsunspor, Ankaragücü hazırlıklarına başladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, dün deplasmanda karşılaştığı Altınordu maçının ardından bu sabah havayolu ile Samsun’a gelerek Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

17 Şubat 2018 13:28

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, dün deplasmanda karşılaştığı Altınordu maçının ardından bu sabah havayolu ile Samsun’a gelerek Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Spor Toto 1\'inci Lig\'in 22’nci haftasınınnın açılış maçını dün deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalan Samsunspor, bu sabah havayolu ile Samsun\'a geldi. Çalışmalarına ara vermeden devam eden kırmızı-beyazlı ekip Nuri Asan Tesisleri\'nde 20 Şubat salı günü evinde karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı. 
Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde antrenman yapan kırmızı beyazlı takım iki grup halinde çalışarak, günü fitness, düz koşu ve ardından rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Ayrıca babaannesi Saadet Beşir\'i kaybeden Muhammet Beşir ise antrenmana katıldıktan sonra cenaze için memleketi Trabzon\'a gitti.

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